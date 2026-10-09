i Österreichs Frauen-Team im Play-off der WM-Qualifikation gegen den Kosovo. ÖFB Sieg im Play-off-Hinspiel ÖFB schlägt Kosovo und bleibt auf WM-Kurs Ein ganz wichtiger Erfolg für Österreichs Frauen-Team auf dem Weg zur erstmaligen WM-Qualifikation. Der ÖFB feierte einen späten 2:1-Sieg im Kosovo. Von Sport Heute 09.10.2026, 19:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Frauen-Nationalteam muss auf dem Weg zur WM-Endrunde in Brasilien 2027 zwei Play-off-Runden überstehen. Gegen den Kosovo stehen die Zeichen in der ersten Play-off-Runde nun auf Aufstieg. Die Elf von Trainer Lars Söndergaard gewann auswärts in Pristina dank des späten Treffers der eingewechselten Nicole Billa (81.) mit 2:1.

Zuvor hatte Louise Schöffel mit ihrem Premierentreffer in der 37. Minute zum 1:1 ausgeglichen, Ereleta Memeti die Gastgeberinnen früh in Führung gebracht (14.). Österreich ließ über weite Strecken aber Torgefahr vermissen.

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"Es war ein hartes Stück Arbeit. Das wussten wir aber auch", meinte Schöffel nach dem Spiel. "Ich bin einfach froh, dass wir die drei Punkte haben. Am Dienstag müssen wir noch einmal nachlegen", so Kapitänin Sarah Puntigam.

Das entscheidende Rückspiel steigt nun am Dienstag (18 Uhr) auf dem Wiener Sportclub-Platz, die ÖFB-Elf verteidigt da den knappen Vorsprung. Sollte Österreichs Team den Aufstieg schaffen, würde es in der entscheidenden zweiten Play-off-Runde dann wohl gegen die Schweiz gehen. Unsere Nachbarinnen schlugen im Hinspiel Israel deutlich mit 7:3.

Das Spiel fand im Fadil-Vokrri-Stadion von Pristina statt – in genau derselben Arena, in der Österreichs Männer-Nationalteam am vergangenen Sonntag in der Nations League ein 1:1 geholt hatte. Coach Ralf Rangnick beschwerte sich damals über den schlechten Rasen, sprach von einem "Acker". Dazwischen hat in dem Stadion noch ein U21-Spiel stattgefunden, auch das verbesserte den Rasen nicht.

Österreich-Sieg im Kosovo

In Pristina hatten die von Lars Söndergaard trainierten Österreicherinnen gleich das Heft in die Hand genommen, nach nicht einmal einer Viertelstunde aber die eiskalte Dusche kassiert. Memeti schloss schon in der 14. Minute einen schnellen Konter der Kosovarinnen nach Zuspiel von Gentiana Fetaj ab. Sie ließ Mariella El Sherif im ÖFB-Tor keine Chance. Trotz der spielerischen Überlegenheit blieb der ÖFB lange harmlos. Auch, weil Eileen Campbell in Minute 16 nur die Latte traf. Der 1:1-Ausgleich gelang Schöffel dann erst in der 37. Minute mit rechts nach einer Flanke von Verena Hanshaw.

Kosovo - Österreich 1:2 (1:1) Tore: Memeti (14.); Schöffel (37.), Billa (81.) Österreich spielte mit: El Sherif – Gutmann, Kirchberger-Prohaska, Klein – Schöffel, Schasching, Puntigam, Hanshaw (62. Pötzl) – Höbinger (62. Zadrazin), Campbell (62. Billa), Dunst (74. Ojukwu)

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Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Die ÖFB-Elf kontrollierte das Geschehen mit viel Ballbesitz, Torgefahr blieb aber lange aus. Bis Billa in der 81. Minute den erlösenden 2:1-Siegtreffer erzielte, zunächst an die Latte köpfte und den Abpraller dann selbst ins leere Tor drückte. Am Sieg konnte auch die beim Kosovo eingetauschte Austria-Stürmerin Modesta Uka nichts ändern, ihren Schuss in der 85. Minute hielt El Sherif.