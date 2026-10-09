i Carney Chukwuemeka und Marcel Sabitzer. IMAGO/Moritz Müller Muskuläre Probleme Bitter! ÖFB-Star fällt für Borussia Dortmund aus Carney Chuwuemeka fällt nach der Länderspielpause für Borussia Dortmund verletzungsbedingt aus. Von Sport Heute 09.10.2026, 15:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für ÖFB-Legionär Carney Chukwuemeka! Der 22-Jährige kehrte nach drei Einsätzen für die österreichische Nationalmannschaft zu Borussia Dortmund zurück. Nun muss der Mittelfeldspieler allerdings eine Zwangspause einlegen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wird Chukwuemeka am Freitag im Bundesliga-Duell gegen Werder Bremen fehlen. Grund dafür sind muskuläre Probleme.

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Damit muss der BVB nach der Länderspielpause auf den österreichischen Teamspieler verzichten. Auch Julian Ryerson steht aufgrund einer Rippenverletzung nicht zur Verfügung.

Immerhin gibt es für die Dortmunder auch positive Nachrichten: Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson und Konstantinos Karetsas haben ihre Beschwerden überwunden und sind gegen Bremen wieder einsatzbereit.