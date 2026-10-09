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Carney Chukwuemeka und Marcel Sabitzer.
Carney Chukwuemeka und Marcel Sabitzer.
IMAGO/Moritz Müller
Muskuläre Probleme

Bitter! ÖFB-Star fällt für Borussia Dortmund aus

Carney Chuwuemeka fällt nach der Länderspielpause für Borussia Dortmund verletzungsbedingt aus.
Sport Heute
Von Sport Heute
09.10.2026, 15:42
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Bittere Nachrichten für ÖFB-Legionär Carney Chukwuemeka! Der 22-Jährige kehrte nach drei Einsätzen für die österreichische Nationalmannschaft zu Borussia Dortmund zurück. Nun muss der Mittelfeldspieler allerdings eine Zwangspause einlegen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wird Chukwuemeka am Freitag im Bundesliga-Duell gegen Werder Bremen fehlen. Grund dafür sind muskuläre Probleme.

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Damit muss der BVB nach der Länderspielpause auf den österreichischen Teamspieler verzichten. Auch Julian Ryerson steht aufgrund einer Rippenverletzung nicht zur Verfügung.

    Immerhin gibt es für die Dortmunder auch positive Nachrichten: Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson und Konstantinos Karetsas haben ihre Beschwerden überwunden und sind gegen Bremen wieder einsatzbereit.

    red,09.10.2026, 15:42
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