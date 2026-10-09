i Die Rugby-Weltmeisterin Jaime Chapman hat einen unerhofften Hype. "imago/screenshot" Bilder gehen viral Rugby-Weltmeisterin wird plötzlich zum Internet-Star Rugby-Weltmeisterin Jaime Chapman wird kurz vor der WM zum Internet-Hit. Zwei Fotos der 24-Jährigen sorgen für ihren Millionen-Hype. Von Sport Heute 09.10.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich bereitet sich Jaime Chapman auf die nächste Rugby-Weltmeisterschaft vor. Doch wenige Tage vor dem Turnierstart steht die 24-jährige Australierin aus einem ganz anderen Grund im Rampenlicht. Zwei Fotos von einem früheren Gala-Auftritt der Weltmeisterin verbreiten sich derzeit rasant in den sozialen Medien – und begeistern Millionen Nutzer.

Am 7. Oktober tauchten auf der Plattform X zwei Bilder der Rugbyspielerin auf. Innerhalb von nur zwei Tagen wurde der Beitrag fast sechs Millionen Mal angesehen. Dabei stammen die Aufnahmen gar nicht aus diesem Jahr.

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Hunderttausende Fans auf Instagram

Die Fotos zeigen Chapman bei den "Dally M Awards" 2024, der jährlichen Preisverleihung der australischen Rugby-Liga. Die Sportlerin präsentierte sich damals abseits des Spielfelds in einem eleganten Outfit. Zwei Jahre später erlebt ihr Auftritt nun einen regelrechten Internet-Hype.

Für Chapman ist die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien allerdings nichts Neues. Auf Instagram folgen der Australierin bereits mehr als 380.000 Menschen. Dort gibt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Profisportlerin, zeigt aber auch private Momente und Mode-Aufnahmen.

Ihre Bekanntheit nutzt die 24-Jährige auch für Kooperationen mit verschiedenen Marken. Neben ihrer Rugby-Karriere hat sie sich damit ein zweites Standbein als Influencerin aufgebaut.

Sportlich steht Chapman für die Gold Coast Titans in der australischen NRL Women's Premiership auf dem Platz. Auch für die Tweed Heads Seagulls war sie bereits im Einsatz.

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Bei WM-Debüt gleich drei Versuche

Dass Chapman weit mehr als ein Social-Media-Star ist, bewies sie bereits bei ihrem ersten Auftritt für Australiens Nationalteam. Am 6. November 2022 feierte sie bei der Weltmeisterschaft in England gegen Frankreich ihr Debüt – und legte mit gleich drei Versuchen einen Traumstart hin.

Am Ende durfte sie mit den australischen "Jillaroos" sogar über den WM-Titel jubeln. In allen drei Partien, in denen Chapman zum Einsatz kam, ging Australien als Sieger vom Feld.

Jetzt wartet die nächste große Herausforderung. Die 24-Jährige wurde erneut in den australischen WM-Kader berufen und soll mit ihrem Team den vierten Weltmeistertitel in Folge holen. Die Rugby-League-Weltmeisterschaft beginnt am 16. Oktober mit Australiens Auftaktspiel gegen Samoa. Das Finale steigt am 15. November im Suncorp Stadium in Brisbane.