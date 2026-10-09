i Tatjana Genrich Instagram Vom Laufsteg in den Ring Ex-Miss-Germany wird jetzt mit 33 Jahren Profi-Boxerin Tatjana Genrich tauscht den Laufsteg gegen den Boxring. Die frühere Miss Germany gibt mit 33 Jahren ihr Debüt als Profi-Boxerin. Von Sport Heute 09.10.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tatjana Genrich startet mit 33 Jahren eine völlig neue Karriere. Die Miss Germany von 2022 wird Profi-Boxerin und soll am 14. November bei einer Veranstaltung von SES Boxing in Magdeburg erstmals als Profi in den Ring steigen. Ihre Gegnerin steht noch nicht fest.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Ganz neu ist der Boxsport für Genrich allerdings nicht. Bereits als Jugendliche war sie im Amateurbereich aktiv und wurde Landesmeisterin. Zum Boxen kam sie ursprünglich, weil sie nach eigenen Angaben während ihrer Schulzeit häufig gemobbt wurde und lernen wollte, sich zu verteidigen.

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Für ihr Profi-Abenteuer setzt die Deutsche auf prominente Unterstützung. Trainiert wird sie von Dirk Dzemski. Der 54-Jährige arbeitete bereits mit Ex-Weltmeister Robert Stieglitz zusammen und führte ihn zu großen Erfolgen.

Auch ihr Promoter traut Genrich einiges zu. Bei SES Boxing werden bereits Vergleiche mit Regina Halmich gezogen, die ebenfalls Boxsport und Model-Karriere miteinander verband und zu Deutschlands bekanntesten Boxerinnen wurde.

Genrich selbst will beide Welten weiterhin verbinden. Neben dem Boxtraining arbeitet sie an Haltung, Lauftechnik und Choreografie für ihre Model-Auftritte. Auf Instagram verfolgen bereits mehr als 44.000 Menschen ihren Weg – ab November soll nun auch im Profi-Ring der nächste Karriereschritt gelingen.