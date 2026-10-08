i Reideborn: "Gemeinsam einen Weg gefunden." GEPA pictures OP-Schock bei Goalie Capitals gelingt Transfer-Coup mit Reideborn Die Vienna Capitals verlängern mit Star-Tormann Adam Reideborn bis 2028. Gleichzeitig gibt es schlechte Nachrichten um Sebastian Wraneschitz. Von Sport Heute 08.10.2026, 17:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vienna Capitals sorgen für einen echten Transfer-Coup!

Der Wiener Eishockey-Klub hat den Vertrag mit Star-Goalie Adam Reideborn langfristig verlängert. Der 34-jährige Schwede, der erst Anfang September als Ersatz für die verletzten Torhüter Sebastian Wraneschitz und Max Zimmermann verpflichtet wurde, bleibt den Wienern bis zum Ende der Saison 2027/28 erhalten.

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Ursprünglich war Reideborns Vertrag nur bis Mitte Oktober befristet. Mit starken Leistungen überzeugte der ehemalige schwedische Nationalteam-Torhüter die Verantwortlichen schnell von einer langfristigen Zusammenarbeit.

Star-Goalie mit Top-Fangquote

In sechs Ligaspielen kommt Reideborn auf eine beeindruckende Fangquote von 92,24 Prozent. Gegen Innsbruck feierte der Schwede am 2. Oktober zudem sein erstes Shutout in der ICE Hockey League.

Der 34-Jährige bringt jede Menge internationale Erfahrung mit. In Schweden wurde er bereits zum Torhüter des Jahres gewählt, mit ZSKA Moskau gewann er zweimal den Gagarin Cup. Zuletzt stand er drei Saisonen beim SC Bern unter Vertrag.

"Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam einen Weg gefunden haben, die Zusammenarbeit fortzusetzen", erklärt Reideborn. Auch abseits des Eises fühlt sich der Schwede in Wien pudelwohl. "Für uns als Familie passt es hier perfekt."

Capitals-Sportchef jubelt über Coup

Für Capitals-Sportchef Christian Dolezal ist die Vertragsverlängerung ein großer Erfolg. "Mit Adam konnten wir einen absoluten Spitzenspieler in dieser Liga halten", betont er.

Möglich wurde der langfristige Vertrag durch gemeinsame Anstrengungen des Klubs und zahlreicher Unterstützer. Auch menschlich habe Reideborn sofort überzeugt. "Vom ersten Tag an war er eine Bereicherung für unsere Kabine", schwärmt Dolezal.

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Operation bei Wraneschitz

Während die Capitals über den Verbleib ihres Star-Goalies jubeln, gibt es bei Sebastian Wraneschitz schlechte Nachrichten. Der 24-jährige Wiener muss sich wegen einer hartnäckigen Unterkörperverletzung einer Operation unterziehen und fällt mehrere Monate aus.

Wraneschitz kämpft bereits seit der Saisonvorbereitung mit den Beschwerden und konnte lediglich zwei Testspiele absolvieren. Nach Untersuchungen durch mehrere Spezialisten steht nun fest, dass ein operativer Eingriff notwendig ist.

"Es ist extrem bitter, nicht nur für Sebastian, sondern auch für uns als Organisation", erklärt Dolezal. Der Verein will seinem Torhüter ausreichend Zeit für die Genesung geben.

Für die Capitals ist die langfristige Verpflichtung von Reideborn damit umso wichtiger. Während Wraneschitz an seinem Comeback arbeitet, haben die Wiener zumindest auf der Torhüterposition langfristig Planungssicherheit geschaffen.