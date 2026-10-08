StartseiteSportSportmix
Die Vienna Capitals treffen beim Kids Day auf Pustertal.
Die Vienna Capitals treffen beim Kids Day auf Pustertal.
GEPA pictures
Geheimtipp

Gratis-Eintritt für Kinder bei den Capitals

Am 11. Oktober steigt bei den Vienna Capitals der Kids Day. Auf junge Eishockey-Fans warten günstige Tickets, Geschenke und jede Menge Spaß
Sport Heute
Von Sport Heute
08.10.2026, 10:52
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Vienna Capitals machen ihr Heimspiel am 11. Oktober zum Familienfest!

Beim "Kids Day presented by Dreh und Trink" empfangen die Wiener am Sonntag um 16 Uhr den HC Falkensteiner Pustertal in der neuro.io arena. Neben Top-Eishockey dürfen sich die jüngsten Fans auf ein abwechslungsreiches Programm und besondere Überraschungen freuen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Capitals-Coach trainiert Söhne seiner besten Freunde

Gratis-Eintritt für die Kleinsten

Besonders erfreulich für Familien: Kinder unter sieben Jahren genießen beim Kids Day freien Eintritt. Für Kinder und Jugendliche von sieben bis einschließlich 18 Jahren kostet das Ticket nur 6,50 Euro.

Auch abseits der Eisfläche ist einiges los. In der Public Area wartet ein buntes Kinderprogramm. Ein ausgewählter Mini-Moderator darf außerdem das Spieltagsteam unterstützen und einen Blick hinter die Kulissen eines Eishockey-Spieltags werfen.

Olympia-Gold, aber keine Auszeichnung für Karl

Capitano verteilt süße Überraschungen

Für zusätzliche Freude sorgt das beliebte Capitals-Maskottchen Capitano. Der Publikumsliebling verteilt in jedem Drittel Dreh und Trinks an die jungen Besucher.

Sportlich wartet auf die Wiener allerdings eine echte Herausforderung. Mit dem HC Falkensteiner Pustertal kommt der Vizemeister der vergangenen Saison nach Wien. Die Capitals haben gute Erinnerungen an den Gegner: In der vergangenen Spielzeit entschieden sie den direkten Vergleich für sich.

red,08.10.2026, 10:52
Mehr zum Thema
Vienna CapitalsWienÖsterreich

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote