Gratis-Eintritt für Kinder bei den Capitals

Die Vienna Capitals machen ihr Heimspiel am 11. Oktober zum Familienfest!
Beim "Kids Day presented by Dreh und Trink" empfangen die Wiener am Sonntag um 16 Uhr den HC Falkensteiner Pustertal in der neuro.io arena. Neben Top-Eishockey dürfen sich die jüngsten Fans auf ein abwechslungsreiches Programm und besondere Überraschungen freuen.
Besonders erfreulich für Familien: Kinder unter sieben Jahren genießen beim Kids Day freien Eintritt. Für Kinder und Jugendliche von sieben bis einschließlich 18 Jahren kostet das Ticket nur 6,50 Euro.
Auch abseits der Eisfläche ist einiges los. In der Public Area wartet ein buntes Kinderprogramm. Ein ausgewählter Mini-Moderator darf außerdem das Spieltagsteam unterstützen und einen Blick hinter die Kulissen eines Eishockey-Spieltags werfen.
Für zusätzliche Freude sorgt das beliebte Capitals-Maskottchen Capitano. Der Publikumsliebling verteilt in jedem Drittel Dreh und Trinks an die jungen Besucher.
Sportlich wartet auf die Wiener allerdings eine echte Herausforderung. Mit dem HC Falkensteiner Pustertal kommt der Vizemeister der vergangenen Saison nach Wien. Die Capitals haben gute Erinnerungen an den Gegner: In der vergangenen Spielzeit entschieden sie den direkten Vergleich für sich.