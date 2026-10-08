i Die Vienna Capitals treffen beim Kids Day auf Pustertal. GEPA pictures Geheimtipp Gratis-Eintritt für Kinder bei den Capitals Am 11. Oktober steigt bei den Vienna Capitals der Kids Day. Auf junge Eishockey-Fans warten günstige Tickets, Geschenke und jede Menge Spaß Von Sport Heute 08.10.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vienna Capitals machen ihr Heimspiel am 11. Oktober zum Familienfest!

Beim "Kids Day presented by Dreh und Trink" empfangen die Wiener am Sonntag um 16 Uhr den HC Falkensteiner Pustertal in der neuro.io arena. Neben Top-Eishockey dürfen sich die jüngsten Fans auf ein abwechslungsreiches Programm und besondere Überraschungen freuen.

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Heiß am Eis! Neuer Style für die Vienna Capitals i ?

Gratis-Eintritt für die Kleinsten

Besonders erfreulich für Familien: Kinder unter sieben Jahren genießen beim Kids Day freien Eintritt. Für Kinder und Jugendliche von sieben bis einschließlich 18 Jahren kostet das Ticket nur 6,50 Euro.

Auch abseits der Eisfläche ist einiges los. In der Public Area wartet ein buntes Kinderprogramm. Ein ausgewählter Mini-Moderator darf außerdem das Spieltagsteam unterstützen und einen Blick hinter die Kulissen eines Eishockey-Spieltags werfen.

Rafael Rotter an der Alten Donau i ?

Capitano verteilt süße Überraschungen

Für zusätzliche Freude sorgt das beliebte Capitals-Maskottchen Capitano. Der Publikumsliebling verteilt in jedem Drittel Dreh und Trinks an die jungen Besucher.

Sportlich wartet auf die Wiener allerdings eine echte Herausforderung. Mit dem HC Falkensteiner Pustertal kommt der Vizemeister der vergangenen Saison nach Wien. Die Capitals haben gute Erinnerungen an den Gegner: In der vergangenen Spielzeit entschieden sie den direkten Vergleich für sich.