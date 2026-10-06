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Novak Djokovic
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Reuters
Unglaubliche Serie

Gegner gibt auf! Djokovic schreibt in China Geschichte

Novak Djokovic feiert seinen siebenten Peking-Turniersieg und meldet sich trotz anhaltender Magenprobleme eindrucksvoll zurück.
Sport Heute
Von Sport Heute
06.10.2026, 14:38
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7:6, 0:1 – dann die Aufgabe! Novak Djokovic krönt sich zum siebenten Mal zum Peking-Champion und baute damit seine unglaubliche Serie aus. Der Serbe gewann bisher alle seiner 34 Spiele in der chinesischen Metropole.

Djokovic bezwang im Endspiel den Australier Alex de Minaur, der nach einem Medical Timeout nach dem ersten Satz und nur einem Game im zweiten Satz überraschend aufgeben musste.

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Auch der 39-jährige Sieger hatte sich zuvor behandeln lassen, leidet seit Monaten an starken, wiederkehrenden Magenprobleme. Diese waren ihm auch bei den Siegen gegen Alexander Zverev im Viertelfinale und im aufsehenerregenden Halbfinale gegen Daniil Medwedew wieder deutlich anzumerken gewesen.

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Das Drama im Halbfinale hatte für große Schlagzeilen gesorgt. Medwedew hatte sich erst mit Imitationen über seinen Gegner lustig gemacht, dann beim Stand von 3:5 im dritten Satz aus der Sicht des Russen aus Frust einen Ball ins Publikum geschossen und einen Fan am Kopf verletzt – Disqualifikation.

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Nun endete also auch das Peking-Finale vorzeitig und zugunsten des Altstars. Djokovic feierte seinen 102. Turniersieg auf der Tour.

red,Akt. 06.10.2026, 14:43, 06.10.2026, 14:38
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