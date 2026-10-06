i Carlos Alcaraz darf jubeln. IMAGO/AFLOSPORT Triumph in Tokio Alcaraz holt ersten Titel seit Verletzungspause Carlos Alcaraz ist zurück auf der Siegerstraße. Der Spanier hat beim ATP-Turnier in Tokio seinen ersten Titel seit knapp acht Monaten geholt. Von Sport Heute 06.10.2026, 13:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Carlos Alcaraz ist zurück auf der Siegerstraße. Der Spanier hat beim ATP-Turnier in Tokio seinen ersten Titel seit knapp acht Monaten geholt und damit seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholt.

Im Finale setzte sich der 23-Jährige gegen den Tschechen Jiri Lehecka mit 7:6 (7:4), 6:4 durch. Dabei wurde Alcaraz vom Weltranglisten-19. ordentlich gefordert.

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Lehecka hielt im ersten Satz stark dagegen und zwang den Spanier in den Tiebreak. Dort behielt Alcaraz die Nerven und sicherte sich den ersten Durchgang. Im zweiten Satz gelang ihm schließlich das entscheidende Break.

Nach 1:37 Stunden verwandelte Alcaraz seinen ersten Matchball und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Für den Spanier war es der lang ersehnte nächste Turniersieg nach schwierigen Monaten.

Handgelenksprobleme hatten Alcaraz zuletzt immer wieder ausgebremst. Unter anderem musste er deshalb auf die French Open und Wimbledon verzichten. Bei den US Open meldete er sich zurück, scheiterte jedoch im Viertelfinale am späteren Finalisten Ben Shelton.

Auch in Tokio lief während des Turniers nicht alles reibungslos. Am Ende setzte sich Alcaraz aber durch und durfte über seinen insgesamt 27. Titel auf der ATP-Tour jubeln.

Zu Saisonbeginn hatte der Spanier bei den Australian Open seinen Karriere-Grand-Slam komplettiert. Anschließend triumphierte er auch in Doha, ehe ihn seine Verletzungsprobleme zurückwarfen.