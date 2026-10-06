i Gestatten, Sora Matsushima, der beste Tischtennis-Spieler der Welt IMAGO/Xinhua Auf Schlagers Spuren Diesem Teenager gelang ein Tischtennis-Wunder Die chinesische Sport-Welt steht unter Schock. Erstmals seit 2018 kommt der beste Tischtennisspieler nicht aus dem "Reich der Mitte". Von Sport Heute 06.10.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ball ist rund und die Weltrangliste führt ein Chinese an – so lauten zwei Thesen, die im Tischtennis meist Bestand haben.

Seit Montag ist das anders. Das Spielgerät ist zwar nach wie vor kugelförmig, doch der Beste des Sports kommt nun aus einem anderen Land. Nämlich aus Japan.

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Die größten Dominatoren des Sports i ?

Der erst 19-jährige Teenager Sora Matsushima löste den amtierenden Weltmeister Wang Chuqin auf Platz eins des Rankings ab. Zum ersten Mal seit dem Deutschen Timo Boll 2018 steht damit kein Chinese mehr an der Spitze.

Seit dem Jahr 2000 schafften es ohnehin nur vier Spieler, die nicht aus China kommen, auf Rang eins. Werner Schlager nach dem WM-Triumph 2003, die beiden Deutschen Dimitrij Ovtcharov und Boll sowie Wladimir Samsonow aus Belarus.