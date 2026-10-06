StartseiteSportSportmix
Gestatten, Sora Matsushima, der beste Tischtennis-Spieler der Welt
Gestatten, Sora Matsushima, der beste Tischtennis-Spieler der Welt
IMAGO/Xinhua
Auf Schlagers Spuren

Diesem Teenager gelang ein Tischtennis-Wunder

Die chinesische Sport-Welt steht unter Schock. Erstmals seit 2018 kommt der beste Tischtennisspieler nicht aus dem "Reich der Mitte".
Sport Heute
Von Sport Heute
06.10.2026, 08:25
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der Ball ist rund und die Weltrangliste führt ein Chinese an – so lauten zwei Thesen, die im Tischtennis meist Bestand haben.

Tennis-Skandal! Medwedew verletzt Fan bei Djokovic-Hit

Seit Montag ist das anders. Das Spielgerät ist zwar nach wie vor kugelförmig, doch der Beste des Sports kommt nun aus einem anderen Land. Nämlich aus Japan.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Der erst 19-jährige Teenager Sora Matsushima löste den amtierenden Weltmeister Wang Chuqin auf Platz eins des Rankings ab. Zum ersten Mal seit dem Deutschen Timo Boll 2018 steht damit kein Chinese mehr an der Spitze.

Seit dem Jahr 2000 schafften es ohnehin nur vier Spieler, die nicht aus China kommen, auf Rang eins. Werner Schlager nach dem WM-Triumph 2003, die beiden Deutschen Dimitrij Ovtcharov und Boll sowie Wladimir Samsonow aus Belarus.

red,06.10.2026, 08:25
Mehr zum Thema
WeltranglisteChinaJapan

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote