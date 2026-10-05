i Daniil Medwedew verhöhnt Novak Djokovic Reuters Rivalen im Halbfinale Medwedew verhöhnt Djokovic mit provokanter Showeinlage Heißer Halbfinal-Fight in Peking – Altstar Novak Djokovic hat dabei mit seinem eigenen Körper zu kämpfen. Es kommt dabei zu brisanten Szenen. Von Sport Heute 05.10.2026, 15:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sein Marathon-Sieg über Topstar Alexander Zverev steckt Novak Djokovic am Tag danach noch immer tief in den Knochen. Der 39-Jährige spielt zwar auch gegen den Russen Daniil Medwedew groß auf – zwischen den Punkten leidet der Serbe aber für alle deutlich erkennbar.

Nach dem 7:5-Sieg in Satz eins hat Djokovic am Montag immer stärker mit seinem Magen zu kämpfen. Zwischen den Ballwechseln regt es ihn, er krümmt sich, schleppt sich nach Games zur Bank und schüttelt den Kopf.

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Und sein Gegenüber? Medwedew, aufgrund seines Rückstands frustriert, beginnt den 24-fachen Grand-Slam-Champion zu imitieren – oder verspotten.

Djokovic ist beim Peking-Rekord-Sieger, hat beim ATP-500er noch nie eine Niederlage einstecken müssen. Nach dem überraschenden Erfolg über den zweifachen Major-Saisonsieger Zverev muss der Altstar nun aber gegen Medwedew und den eigenen Körper bestehen.

Die Magenbeschwerden begleiten den "Djoker" schon seit Monaten. Noch hat er keine Erklärung für seine Probleme bekanntgegeben.