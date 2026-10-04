i Novak Djokovic IMAGO/Xinhua Altstar mit Ausrufezeichen Djokovic streitet mit Zverev und Schiri – dann siegt er Novak Djokovic bezwingt Alexander Zverev und wirft den zweifachen Saison-Majorsieger schon im Viertelfinale von Peking raus. Von Sport Heute 04.10.2026, 15:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Altstar Novak Djokovic rang am Sonntag den großen Topspieler der laufenden Saison im Dreisatz-Krimi nieder. Nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit verwertete der Serbe den zweiten Matchball zum 4:6, 6:4, 6:4.

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Djokovic, der in den vergangenen Monaten auf den Courts immer wieder mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen hatte, zeigte den längeren Atem. Der erste Satz ging an den Sieger der diesjährigen French Open und US Open, Zverev.

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Djokovic schien sich in Auseinandersetzungen mit dem Gegenüber und dem Schiedsrichter zu verzetteln. Es kam zum Eklat. In einer strittigen Situation in der Anfangsphase fühlte sich der 39-Jährige ungerecht behandelt.

Warum? Eine Werbeanzeige hätte während des Punktes im Sichtfeld des Deutschen gewechselt und so seinen unerzwungenen Fehler mitverursacht – so die Beschwerde von Zverev. Der Schiri entschied auf Wiederholung des Punkts. Das wiederum sorgte für Wut bei Djokovic.

"Das macht keinen Sinn. Hätte er das auch nach einem Ballwechsel von 30 Schlägen machen dürfen?", fragte Djokovic. Der Stuhl-Schiedsrichter bejahte das. Sehr zum Missfallen des 24-fachen Grand-Slam-Champions.

Der Ärger schien ihn in Folge aber nur anzutreiben. Der Superstar kämpfte sich zurück ins Spiel und setzte sich knapp durch. Im Halbfinale kommt es nun zum Duell zwischen Djokovic und Daniil Medwedew.