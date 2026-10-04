i Sinja Kraus IMAGO/Hasenkopf So gut wie noch nie ÖTV-Ass Kraus erreicht in Peking Meilenstein Sinja Kraus erreicht erstmals die Runde der letzten 16 bei einem WTA-1000-Turnier – und knackt damit auch eine persönliche Bestmarke. Von Sport Heute 04.10.2026, 09:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Sinja Kraus läuft es in Peking so gut wie noch nie auf der großen Tennis-Bühne. Die 24-Jährige ließ Dajana Jastremska am Sonntag kaum eine Chance, fertigte die Ukrainerin nach nur 1:33 Stunden mit 6:1, 6:4 ab.

Damit steht Kraus erstmals in ihrer Karriere im Achtelfinale eines WTA-1000-Turniers. Der Erfolg bringt der Wienerin gleichzeitig einen kräftigen Schub in der Weltrangliste: Kraus wird erstmals in die Top 80 einziehen. Rang 80 war bisher ihre persönliche Bestmarke.

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Kraus lässt Jastremska keine Chance

Dabei begann die Partie mit Problemen auf beiden Seiten. Erst beim Stand von 2:1 gelang es Kraus als erster Spielerin, ihr eigenes Service durchzubringen. Danach übernahm die Österreicherin aber komplett das Kommando und holte sich den ersten Satz deutlich mit 6:1.

Im zweiten Durchgang leistete Jastremska mehr Gegenwehr, Kraus ließ sich den historischen Erfolg aber nicht mehr nehmen. Mit 6:4 machte sie den Einzug ins Achtelfinale perfekt.

Dort wartet mit Nikola Bartunkova eine Überraschungsfrau. Die Tschechin warf ausgerechnet Aryna Sabalenka mit 6:4, 6:3 aus dem Turnier.

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Durchbruch auf großer Bühne

Der Erfolg zeigt auch, welchen Sprung Kraus in dieser Saison gemacht hat. Vor 2026 hatte die Wienerin noch kein einziges WTA-1000-Turnier bestritten.

In Miami, Madrid, Rom und Cincinnati schaffte sie jeweils über die Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld, musste sich danach aber immer in der ersten Runde verabschieden. In Peking ist dieser Bann nun eindrucksvoll gebrochen.