i Kei Nishikori geht in Tennis-Pension. IMAGO/AFLOSPORT War die Nummer vier Tennis-Star beendet nach Pleite sofort seine Karriere Letzter Auftritt in Tokio! Kei Nishikori, einst Nummer vier der Welt, verabschiedete sich nach einer Niederlage von der Tennis-Bühne. Von Sport Heute 01.10.2026, 18:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Kei Nishikori ist Schluss! Der 36-jährige Japaner bestritt am Donnerstag beim ATP-500-Turnier in Tokio sein letztes Profimatch. Gegen den an Nummer zwei gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe verlor er in der ersten Runde mit 4:6, 4:6. Danach feierten die Fans ihren Lokalmatador noch einmal.

Mit einer Wildcard war Nishikori bei seinem Heimturnier angetreten, das er 2012 und 2014 gewonnen hatte. Nun endete dort seine Karriere, die 2007 begonnen hatte.

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Seinen größten Erfolg feierte der ehemalige Weltranglistenvierte 2014 bei den US Open. Als erster Japaner erreichte er ein Grand-Slam-Finale im Herren-Einzel. Im Endspiel musste er sich dem Kroaten Marin Cilic in drei Sätzen geschlagen geben. Zwei Jahre später holte er bei den Olympischen Spielen in Rio Bronze.

Insgesamt eroberte der Fanliebling zwölf ATP-Titel. Er spielte mehr als 26 Millionen US-Dollar Preisgeld ein.

Aber: Immer wieder warfen Nishikori Verletzungen zurück. Er musste sich am rechten Ellbogen und an der Hüfte operieren lassen. Seinen letzten Turniersieg feierte er 2019 in Brisbane. Zuletzt war er auf Platz 436 der Weltrangliste zurückgefallen.