i Golferin Petek, Vater Schönfelder: "Nervöser als früher." Instagram, under armour Größter Turniersieg Tochter von ÖSV-Legende ist mit 13 Jahren Weltspitze Mit erst 13 Jahren sorgt Samira Petek international für Furore. Die Tochter von Ski-Star Rainer Schönfelder feierte am Genfersee ihren größten Erfolg. Von Sport Heute 01.10.2026, 07:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skifahren, Eislaufen, Turnen, Golf - Samira Petek ist ein echtes Multisport-Talent. Besonders mit dem Golfschläger zeigt die 13-Jährige groß auf. Die Tochter von Ex-ÖSV-Star Rainer Schönfelder gehört bereits dem rot-weiß-roten Nationalteam an.

Jetzt gelang der Schülerin der AHS West Wien ihr bisher größter Coup. Petek triumphierte beim prestigeträchtigen Amundi Evian Junior Cup am Genfersee. Das Turnier gilt als eine Art Mini-WM für die größten Nachwuchstalente im Golfsport.

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Die größten Dominatoren des Sports i ?

"Bin nervöser als früher"

Einer fiebert bei jedem Schlag besonders mit: Papa Rainer Schönfelder. "Ich bin nervöser als früher auf der Piste. Zuschauen ist viel schwieriger", gesteht der 49-Jährige.

Schönfelder weiß selbst ganz genau, wie sich große Erfolge anfühlen. 2004 gewann er den Slalom-Weltcup, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen holte der ehemalige Ski-Star insgesamt vier Medaillen.

Heute begleitet er seine Tochter auf ihrem Weg nach oben, unterstützt sie als Manager und schleppt als Caddie auch schon einmal die Golftasche über den Platz.

Hole in One mit acht Jahren

Dass Samira ein besonderes Talent besitzt, zeigte sich früh. Bereits mit acht Jahren gelang der Spielerin des GC Schloss Schönborn ein Hole in One.

Doch auf dem Erfolg am Genfersee ruht sie sich nicht aus. Als Nächstes vertritt Petek Österreich gemeinsam mit Emma Spitz bei der Team-WM in Kanada. "Sie ist eine Inspiration für mich", sagt Samira über Österreichs beste Golferin.

Auch Papa Rainer reist mit nach Kanada. Trotz Turnierstress darf die Schule nicht zu kurz kommen: Gelernt wird auch unterwegs. Nationaltrainer Martin Wiegele bringt das Talent der 13-Jährigen auf den Punkt: "Samira ist außergewöhnlich."