i Red-Bull-Boss Mark Mateschitz und Victoria Swarovski. IMAGO/Jan Huebner Milliardär in der Wüste Mateschitz und Swarovski bei Rallye auf letztem Platz Matthias Walkner sorgt bei der Rallye du Maroc für einen Traumstart. Während Mark Mateschitz und Victoria Swarovski einen schwierigen Auftakt erleben. Von Sport Heute 30.09.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Matthias Walkner kann offenbar nicht nur auf zwei Rädern überzeugen. Der Salzburger erwischte bei der Rallye du Maroc auch auf vier Rädern einen perfekten Start und sicherte sich gleich auf der ersten Etappe den Tagessieg.

Gemeinsam mit seinem Beifahrer Oriol Mena setzte sich der 40-Jährige in der T4-SSV-Klasse (Side-by-Side Vehicle) deutlich gegen die Konkurrenz durch. Das Duo brachte am Ende einen Vorsprung von mehr als sieben Minuten ins Ziel. Am Mittwoch wartet bereits die zweite Etappe.

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Deutlich schwieriger verlief der Auftakt für Mark Mateschitz und Victoria Swarovski. Beide gehen in der höchsten Auto-Klasse unter Pseudonymen an den Start. Mateschitz fährt als "Mark Mustermann", Swarovski als "Vic Flip". Anders als zuvor sitzen die beiden diesmal jeweils in einem eigenen Fahrzeug.

Swarovski beendete die erste Etappe mit einem Rückstand von 53 Minuten auf Rang 39. Noch weiter hinten landete Mateschitz: Er belegte den 54. und damit letzten Platz. Auch Rallye-Legende Sebastien Loeb erwischte keinen guten Start. Der Franzose klassierte sich lediglich einen Rang vor Mateschitz auf Platz 53.