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Graeme Dott muss in Haft.
Graeme Dott muss in Haft.
IMAGO/VCG
Opfer im Volksschulalter

Kindesmissbrauch! Weltmeister muss sieben Jahre in Haft

Der frühere Snooker-Weltmeister Graeme Dott muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Er wurde wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt.
Sport Heute
Von Sport Heute
29.09.2026, 13:57
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Der frühere Snooker-Weltmeister Graeme Dott muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Der Schotte wurde wegen sexuellen Missbrauchs zweier Minderjähriger verurteilt.

Die Taten sollen sich zwischen 1993 und 2010 ereignet haben. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, waren beide Opfer zum Zeitpunkt des Missbrauchs noch im Grundschulalter. Dott hatte die Vorwürfe während des Verfahrens bestritten.

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Bereits vor knapp einem Monat war der mittlerweile 49-Jährige in einem Geschworenenprozess in Schottland schuldig gesprochen worden. Nun wurde das Strafmaß verkündet.

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Eines der Opfer, eine heute über 40 Jahre alte Frau, soll sich bereits 2001 an die Polizei gewandt haben. Warum es erst mehr als zwei Jahrzehnte später zu einer Verurteilung kam, blieb zunächst unklar. Das zweite, männliche Opfer soll die Vorwürfe erst zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt haben.

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    Der zuständige Richter fand bei der Verkündung des Strafmaßes deutliche Worte. Dott habe beide Opfer "um einen erheblichen Teil ihrer Kindheit gebracht", zitierte ihn PA. Dott gehörte über Jahre zur Weltspitze im Snooker. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte er 2006, als er sich zum Weltmeister krönte.

    red,Akt. 29.09.2026, 13:58, 29.09.2026, 13:57
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