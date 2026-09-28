i Die Reit-Arena vor dem Schloss Schönbrunn GEPA pictures Pferde-Fieber in Wien Zehntausende Fans beim Schönbrunner Reit-Spektakel Vier Tage lang wurde Schönbrunn zur Bühne für internationalen Pferdesport. Knapp 20.000 Fans verfolgten die Bewerbe, 2027 folgt die Fortsetzung. Von Sport Heute 28.09.2026, 12:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Internationaler Spitzensport vor imperialer Kulisse: Die zweite Ausgabe der Longines Global Champions Tour Vienna ging am Sonntag im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn zu Ende. 180 Reiter aus 37 Nationen waren mit insgesamt 350 Pferden in Wien am Start.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Knapp 20.000 Zuschauer verfolgten die Bewerbe direkt im Ehrenhof. Weitere rund 50.000 Menschen besuchten das frei zugängliche Village. Erstmals standen mit Springreiten und Dressur gleich zwei olympische Pferdesportdisziplinen auf dem Programm.

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Sportlicher Höhepunkt war am Sonntag der Grand Prix of Vienna. Die Deutsche Sophie Hinners setzte sich mit Iron Dames Combella vor dem Schweden Peder Fredricson und Olivier Philippaerts aus Belgien durch. Bei der erstmals ausgetragenen internationalen Dressur dominierte Isabell Werth: Die erfolgreichste Olympiareiterin der Geschichte gewann sowohl den Grand Prix als auch die Kür.

Auch abseits des Spitzensports wurde das Programm erweitert. Rund 400 Schüler nahmen am ersten Kindertag teil, die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule waren Teil der Eröffnung. Ein Charity-Fohlen unterstützte zudem das Kinderhospiz Lichtblickhof.

Nach der erfolgreichen zweiten Auflage ist auch die Zukunft bereits fix. Die Longines Global Champions Tour kehrt 2027 nach Schönbrunn zurück. Von 23. bis 26. September soll der Ehrenhof erneut zur Bühne für internationalen Pferdesport werden.