i Julia Grabher und Sinja Kraus: zwei von vier ÖTV-Assen in den Top 100 GEPA pictures Bittere Verletzung Tennis-Asse beenden nach 16 Jahren Durststrecke Österreich hat erstmals seit 2010 wieder vier Spielerinnen in den Top 100 der Tennis-Weltrangliste. Julia Grabher macht das Quartett komplett. Von Sport Heute 28.09.2026, 12:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Frauen-Tennis darf sich über einen Meilenstein freuen. Erstmals seit fast 16 Jahren stehen wieder vier Österreicherinnen gleichzeitig unter den besten 100 Spielerinnen der Welt.

Den entscheidenden Sprung schaffte Julia Grabher. Die Vorarlbergerin holte beim WTA-125-Turnier in Tolentino den Titel – und verbesserte sich damit auf Rang 99 der Weltrangliste.

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Damit gehört sie nun gemeinsam mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus zum rot-weiß-roten Top-100-Quartett. Potapova liegt auf Platz 25, Tagger ist die Nummer 61 der Welt, Kraus steht auf Rang 95.

Ähnlich starke Platzierungen gab es zuletzt im November 2010. Damals standen Sybille Bammer (70.), Tamira Paszek (90.), Yvonne Meusburger (94.) und Patricia Mayr-Achleitner (99.) gleichzeitig unter den besten 100.

Grabher muss allerdings unmittelbar nach ihrem Erfolg eine Pause einlegen. Wegen einer Verletzung an der rechten Schulter sagte sie ihren geplanten Start bei einem weiteren WTA-125-Turnier in der Türkei ab.

Für die drei anderen Österreicherinnen geht es hingegen beim WTA-1000-Turnier in Peking weiter. Tagger trifft zum Auftakt erstmals auf die Rumänin Elena-Gabriela Ruse. Kraus bekommt es mit der Australierin Maya Joint zu tun.

Dabei könnte es bereits in der zweiten Runde zu einem Österreicherinnen-Duell kommen: Gewinnt Kraus ihr Auftaktmatch, wartet dort die als Nummer 16 gesetzte Potapova.