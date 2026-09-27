i Katharina Rhomberg: Zweitschnellste Zeit im Stechen, am Ende Rang neun für die Vorarlbergerin. HORSIC photography Deutsche Siege Reitspektakel vor Schönbrunn – heute folgt Höhepunkt Die 13. Station der diesjährigen Global Champions Tour geht in Wien vor dem Schloss Schönbrunn über die Bühne. Heute folgt das Highlight. Von Sport Heute 27.09.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Isabell Werth hat bei der Dressur-Premiere im Schloss Schönbrunn auch die Kür gewonnen. Die erfolgreichste Olympiareiterin siegte am Samstag im Rahmen der Global Champions Tour mit Viva Gold OLD und 86,565 Prozent. Schon am Freitag hatte die Deutsche den Grand Prix für sich entschieden.

Auch im höchstdotierten Springen des Tages gab es einen deutschen Sieg. Katrin Eckermann setzte sich auf Chao Lee im Stechen des CSI5*-Bewerbs über 1,50 Meter durch – mehr als eine Sekunde vor dem Belgier Nathan Budd auf Ely des Rosiers Z.

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Die Österreicherinnen Katharina Rhomberg (Cuma 5) und Bianca Babanitz (Dakato) belegten im Stechen der besten 15 die Plätze neun und zwölf. Max Kühner wurde mit seinem Wiener "Zweitpferd" EIC Quantum Robin V 16.

Der Höhepunkt der 13. Station der diesjährigen Global Champions Tour folgt am Sonntag ab 20.15 Uhr, live auf ORF Sport +. Im mit 308.000 Euro dotierten Grand Prix der Springreiter wollen auch Rhomberg, Kühner und Babanitz um den Sieg mitreiten.