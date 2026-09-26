i Gabriel Grentner holt sich die Nachwuchs-Goldmedaille. ÖBFK, zVg. Sechs Medaillen Österreichs Kickbox-Talente räumen bei der WM ab Ganz starke Leistungen von Österreichs Kickbox-Talenten bei der Nachwuchs-WM in Jesolo. Sie nahmen gleich sechs Medaillen mit nach Hause. Von Sport Heute 26.09.2026, 12:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Kickbox-Nachwuchs sorgt bei der WM in Jesolo für Furore! Das ÖBFK-Team erkämpfte in Italien gleich sechs Medaillen – zweimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze.

Allen voran glänzte Gabriel Grentner. Der 18-jährige Kärntner krönte sich im Pointfighting U19 bis 79 Kilogramm zum Weltmeister. Im Finale bezwang er den Weltranglistenersten Konstantinos Chozos aus Griechenland mit 15:11. Nach EM-Gold 2025 holte Grentner damit am selben Ort auch den WM-Titel.

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Für das zweite österreichische Gold sorgte seine Vereinskollegin Isabella Platzner. Die 17-Jährige dominierte das Leichtkontakt-Finale der U19 in der Klasse über 70 Kilogramm gegen die Ungarin Vanessza Petra Kollar und gewann mit 3:0 Punkterichterstimmen.

Österreichs Medaillengewinner Gold: Gabriel Grentner (Kärnten) im Pointfighting U19 -79kg Gold: Isabella Platzner (Kärnten) im Leichtkontakt U19 +70kg Silber: Anna Salzburger (Tirol) im Pointfighting U19 +70kg Bronze: Tobias Dietrich (Steiermark) im Pointfighting U19 -79kg Bronze: Pantea Rezai (Wien) im Pointfighting K1-Style U19 -70kg Bronze: Alexander Furmanek (Vorarlberg) im Pointfighting U16 -42kg

Anna Salzburger aus Tirol holte Silber, Tobias Dietrich, Pantea Rezai und Alexander Furmanek sicherten jeweils Bronze. Insgesamt war Österreich mit 38 Nachwuchsathleten bei der WM vertreten, an der 2.809 Sportler aus 74 Nationen teilnahmen.