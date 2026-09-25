i Adam Vinatieri bei seinem Field Goal am Schweizer Jungfraujoch. New England Patriots / jungfrau.ch/Imago NFL am Jungfraujoch Patriots-Legende kickt höchstes Field Goal der Welt Die NFL ist in der Schweiz! Am Jungfraujoch traf New-England-Patriots Ikone Adam Vinatieri auf 3.450 Metern Höhe. Von Sport Heute 25.09.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem Jungfraujoch in den Schweizer Alpen auf exakt 3.449,64 Metern Höhe jagte Adam Vinatieri das Leder-Ei durch die Torstangen. "Guinness World Record" bestätigte die Weite des 53-jährigen NFL-Giganten als das höchste Field Goal der Welt.

„Schnee gehört zu meiner Zeit bei den Patriots dazu", erklärte Adam Vinatieri. „Aber auf 3.449,64 Metern ein Field Goal zu schießen, ist etwas völlig anderes als alles, was ich aus der NFL kenne. Die Höhe merkst du bei jedem Atemzug, dein Puls ist anders, dein Rhythmus ist anders und niemand kann dir vorher genau sagen, wie sich das auf den Kick auswirkt, weil es eben noch keiner gemacht hat. Dass wir unter diesen Bedingungen den Weltrekord aufstellen konnten, macht mich sehr stolz. Das ist ganz sicher eines der besondersten Field Goals, die ich je erzielt habe", meinte der viermalige Super-Bowl-Champion.

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Hier trifft Adam Vinatieri am Jungfraujoch. New England Patriots / jungfrau.ch

Patriots gegen Lions in München

Der Weltrekord bildet zugleich den Auftakt zum Countdown für das NFL-Spiel der New England Patriots gegen die Detroit Lions am 15. November in der Münchener Allianz Arena.

Vinatieri machte die Vorhut. Die Kicker-Legende verwandelte für die Patriots und die Indianapolis Colts 599 Field Goals. Dieses Jahr wurde er in die "Hall of Fame" aufgenommen.

Mit Schnee und Eis kennt er sich aus. "Der schwerste Kick meiner Karriere war im AFC Divisional Game 2002 gegen die Raiders. 45 Yards mitten im Schneesturm und fast keine Zeit mehr auf der Uhr. Das ist der Kick, an dem ich mich am liebsten erinnere."

Super Bowl mit Tom Brady

Mit Superstar Tom Brady gewann Vinatieri 2002 und 2004 die Endspiele mit den Patriots. Den Druck genoss er.

"Ich habe bei der Fußball-WM die Elferschießen geschaut. In diesen Momenten geht es um alles. Solche Situationen habe ich geliebt."