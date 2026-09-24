i Bounce-Boxer Derouiche lieferte einen starken Fight im Halbfinale. zVg Doppel-Bronze Rippe und Faust lädiert, aber Wiener glänzt bei EM Österreichs Boxer jubeln bei der EM in Sofia über zwei Medaillen. Ahmed Hagag und der Wiener Michael Derouiche holen jeweils Bronze. Von Sport Heute 24.09.2026, 19:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Starker Auftritt der heimischen Boxer bei der Europameisterschaft in Sofia!

Österreich darf sich gleich über zwei Bronzemedaillen freuen. Ahmed Hagag und Michael Derouiche kämpften sich in ihren Gewichtsklassen bis ins Halbfinale vor und sorgten damit für ein kräftiges Ausrufezeichen.

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Im Schwergewicht über 90 Kilogramm schaffte Hagag den Sprung auf das Podest. Im Halbfinale wartete mit David Surow allerdings eine zu hohe Hürde. Hagag musste sich dem Russen einstimmig nach Punkten geschlagen geben.

Da bei der EM kein Kampf um Platz drei ausgetragen wird, war dem Österreicher damit Bronze sicher.

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Wiener Derouiche holt Bronze

Auch Michael Derouiche vom Boxclub Bounce darf mit Edelmetall die Heimreise antreten. Der Wiener erreichte in der Klasse bis 85 Kilogramm ebenfalls das Halbfinale – trotz Schmerzen in der Rippengegend und einer geschwollenen Faust.

Der Österreicher lieferte dem Franzosen Junior Tadah einen harten Kampf, musste sich am Ende aber nach Punkten geschlagen geben. Auch für ihn bedeutet der Einzug ins Semifinale EM-Bronze.

Für Derouiche ist es der nächste sportliche Erfolg nach WM-Bronze im Vorjahr in Liverpool. Der Wiener steht unter den Top 3 bei der Wahl zum Wiener Sportstar.

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Starker Auftritt von Österreich

Doch nicht nur die beiden Medaillengewinner sorgten in Sofia für ein starkes österreichisches Mannschaftsergebnis. Lucky Aimufua kämpfte sich in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm bis ins Viertelfinale vor.

Ebenfalls unter die letzten acht schaffte es Emin Yildiz in der Klasse bis 65 Kilogramm. Für beide war dort Endstation. Arsen Chabyan schied in der Kategorie bis 70 Kilogramm in der ersten Runde aus.