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Simone Biles 2024 bei den Spielen in Paris
Simone Biles 2024 bei den Spielen in Paris
Reuters
Schock bei Superstar

200.000-Euro-Porsche von Olympiasiegerin gestohlen

Bei Turn-Superstar Simone Biles wurde eingebrochen und dabei wurde ihr Porsche von den Dieben mitgenommen.
Sport Heute
Von Sport Heute
23.09.2026, 08:40
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Turn-Superstar Simone Biles ist Opfer eines Einbruchs geworden. Drei maskierte Männer drangen in ihr Haus in Chicago ein und stahlen dabei ihren rund 200.000 Euro teuren Porsche GTS.

Die 29-Jährige machte den Vorfall in einem TikTok-Video öffentlich. Während sie sich schminkte, erzählte Biles von dem Einbruch: "Drei maskierte Männer kamen zu unserem Haus und stahlen meinen Porsche." Ob sich die mehrfache Olympiasiegerin zu diesem Zeitpunkt selbst im Haus befand, ließ sie offen.

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Der Vorfall ereignete sich während der letzten Monate ihres Aufenthalts in Chicago. Mittlerweile wurde der gestohlene Porsche wiedergefunden. Biles entschied sich dennoch dazu, ein neues Auto zu kaufen.

Inzwischen lebt die US-Amerikanerin in Indianapolis. Der Umzug hängt mit ihrem Ehemann Jonathan Owens zusammen. Der 31-jährige NFL-Profi wechselte von den Chicago Bears zu den Indianapolis Colts und unterschrieb dort im März 2026 einen Vertrag.

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Der Einbruch blieb für das Paar nicht ohne Folgen. Biles und Owens holten sich anschließend einen Dobermann als Wachhund. Weitere Details zu dem Vorfall möchte die Turnerin zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

    Sportlich befindet sich Biles derzeit in einer Auszeit. Ob die Rekord-Turnerin bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles noch einmal an den Start gehen wird, ist weiterhin offen. In ihrer außergewöhnlichen Karriere gewann sie bislang insgesamt elf Olympia- und 30 WM-Medaillen.

    red,Akt. 23.09.2026, 08:58, 23.09.2026, 08:40
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