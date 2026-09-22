i Michael Derouiche vom Boxteam Bounce hat bei der EM eine Medaille sicher. zVg EM in Sofia Wiener Boxer hat Medaille fix, will jetzt Gold Österreich jubelt bei der Box-EM in Sofia: Michael Derouiche hat Edelmetall bereits fix, weitere Medaillen könnten folgen. Von Sport Heute 22.09.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Boxer sorgen bei der Europameisterschaft 2026 in Sofia für starke Ergebnisse. Vier der fünf österreichischen Athleten konnten bereits zumindest einen Kampf gewinnen. Michael Derouiche (-85 kg) hat eine EM-Medaille sogar schon sicher.

Derouiche vom Boxteam Bounce ging in seiner Gewichtsklasse als Nummer 1 gesetzt ins Turnier. Zum Auftakt setzte er sich gegen den Ukrainer Matvii Razhba mit 3:2 Richterstimmen durch. Danach ließ er gegen den Moldawier Andrei Chiriacov nichts anbrennen und gewann klar mit 5:0.

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Am Mittwoch wartet mit dem Franzosen Junior Tadha die nächste Aufgabe.

Auch Emin Yildiz vom BC Anadolu (-65 kg) ist nach zwei Siegen weiter im Rennen. Nach Erfolgen gegen Gegner aus Kroatien und Armenien trifft er am Dienstag auf den Moldawier Alexandru Paraschiv. Dabei geht es um den Einzug ins Halbfinale und damit um eine Medaille.

Lucky Aimufa vom BC Anadolu (-80 kg) überzeugte ebenfalls mit zwei Siegen. Nach einem klaren 5:0 gegen den Deutschen Ramil Schaffer setzte er sich auch gegen den Spanier Pablo Coy Bernal durch. Im Viertelfinale wartet nun der Brite Shittu.

Auch Achmed Hagag vom BC Braunau kann nachlegen. Im Superschwergewicht (+90 kg) gewann er seinen Auftaktkampf gegen den deutschen U23-Europameister Nikita Putilov. Am Dienstag trifft der zweifache Elite-EM-Bronzemedaillist und U22-Europameister auf Mohamed Walid Bourkha aus Belgien. Mit einem Sieg steht auch Hagag im Halbfinale.

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"Eine Medaille haben wir fix"

Österreichs Box-Präsident (ÖBV) Igor Miketic zeigt sich mit dem bisherigen Turnierverlauf hochzufrieden: "Seit Jahren bauen wir systematisch junge Talente auf. In den Vereinen in ganz Österreich wird hervorragende Arbeit geleistet, und diese Arbeit trägt Früchte. Das Niveau steigt von Jahr zu Jahr und dadurch sind wir auch international konkurrenzfähiger. Genau das zeigt sich bei dieser Europameisterschaft."