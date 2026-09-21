i Thiem über Tennis-Juwel Behrmann: noch Luft nach oben GEPA pictures "Weit weg davon" Thiem-Juwel schon Nummer 2 der Tennis-Welt Doppelter Europameister, US-Open-Halbfinalist und jetzt Nummer zwei der Junioren: Thilo Behrmann sorgt für Tennis-Furore. Von Sport Heute 21.09.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich hat das nächste große Tennis-Talent!

Thilo Behrmann krönte am Wochenende in Oberpullendorf starke Wochen mit gleich zwei EM-Titeln. Im Einzel und im Doppel jubelte der 18-Jährige über Gold. Jetzt folgt der nächste Meilenstein: In der neuen Junioren-Weltrangliste klettert Behrmann auf Platz zwei.

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Der fast zwei Meter große Schützling der Thiem Academy im Burgenland gehört damit endgültig zur absoluten Weltspitze seines Jahrgangs. Und seine Formkurve zeigt steil nach oben.

Doppel-Gold in der Heimat

Erst bei den US Open in New York sorgte Behrmann für Aufsehen. Bei seinem letzten Junioren-Grand-Slam kämpfte er sich bis ins Halbfinale. Zuvor hatte er bei den French Open bereits das Viertelfinale erreicht. Vor der Heim-EM wurde er noch auf Rang drei der Junioren-Weltrangliste geführt.

In Oberpullendorf setzte Behrmann noch einen drauf. Im Endspiel der U18-Europameisterschaft traf er ausgerechnet auf seinen ÖTV-Kollegen und Doppelpartner Florian Zimmer. Nach drei Sätzen durfte Behrmann über den EM-Titel jubeln. Gemeinsam hatten die beiden bereits den Doppelbewerb gewonnen.

Thiem sieht viel Luft nach oben

"Ich bin nach zwei Wochen, in denen ich viele lange Matches gespielt habe, einfach erleichtert und superhappy mit dem Turnier", sagte Behrmann nach seinem Triumph. Er habe im Finale nicht sein bestes Tennis gezeigt, sich den Sieg aber erkämpft.

Einer, der ganz genau hinschaut, ist Dominic Thiem. Der frühere US-Open-Sieger begleitet Behrmann in der Akademie von Trainer-Vater Wolfgang beim wohl schwierigsten Schritt einer jungen Tennis-Karriere: dem Übergang von den Junioren zu den Profis.

"Das ist eine der wichtigsten Perioden, die es im Tennis überhaupt gibt. Dabei kann ich ihn gut unterstützen, weil ich genau das Gleiche erlebt habe", sagt Thiem.

Der US-Open-Sieger traut seinem Schützling viel zu, sieht ihn aber noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. "Er hat noch sehr viel Potenzial. Er ist weit weg davon, ein fertiger Spieler zu sein."

Vor allem bei Beinarbeit und Aufschlag gebe es noch Potenzial. Behrmanns große Waffen sind bereits jetzt seine mächtigen Grundschläge.