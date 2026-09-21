i In Topform: Zverev führte Deutschland zum Sieg. IMAGO/pepphoto Zukunft lässt er offen "Mist!" Zverev teilt vor Thomalla und Tochter Mayla aus Tennis-Star Alexander Zverev liefert im Davis Cup ab, lässt dann aber vor den Augen seiner Liebsten Dampf ab. Von Sport Heute 21.09.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sportlich lief für Alexander Zverev beim Davis Cup alles nach Plan. Deutschland setzte sich in Halle mit 3:1 gegen Kroatien durch und löste damit das Ticket für die Endrunde in Bologna – so wie Österreich.

US-Open-Sieger Zverev gewann seine beiden Einzel souverän. Er bekam bei seinem Davis-Cup-Auftritt auch prominente Unterstützung von der Tribüne. Freundin Sophia Thomalla verfolgte die Partie gemeinsam mit seiner fünfjährigen Tochter Mayla und Zverevs Mutter Irina. Dabei sorgten Thomalla und Mayla für besonders herzige Szenen: Die Kleine gab der 36-Jährigen ein Bussi auf die Wange und legte später müde ihren Kopf auf ihren Schoß. Thomalla strich ihr liebevoll durch die Haare.

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"Ich hoffe, dass die Entscheider beim Davis Cup irgendwann mal aufwachen und sehen, was der echte Davis Cup ist. Denn dieses Wochenende war der echte Cup", erklärte Zverev.

Besonders die Finalwoche an einem neutralen Austragungsort stößt ihm sauer auf. "Das, was wir in Bologna spielen, ist absoluter Mist. Ich hoffe, wir kehren wieder zum alten Format zurück", schimpfte der US-Open-Champion.

Für den Deutschen lebt der Davis Cup vor allem von Heim- und Auswärtsspielen. Volle Ränge, euphorische Fans und die besondere Verbindung zwischen Mannschaft und Publikum machen für ihn den Reiz des Bewerbs aus. Den derzeitigen Modus hatte Zverev bereits zuvor als "Showturnier" kritisiert.

In Bologna geht es für Deutschland dennoch um einen historischen Erfolg. Die Auswahl wartet seit 1993 auf einen Triumph im Davis Cup. Ob Zverev bei der Jagd nach dem Titel tatsächlich dabei sein wird, ließ er vorerst offen. "Bis Bologna sind es noch zwei Monate Zeit. Ich habe noch viele Turniere vor mir", sagte der 29-Jährige.

An seiner Kritik am Format lässt er dagegen keinen Zweifel. Dass er den aktuellen Modus nicht möge, sei "kein Geheimnis. Das sage ich jedes Jahr aufs Neue."