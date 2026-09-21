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Quarterback Caleb Williams schreit vor Schmerz.
Quarterback Caleb Williams schreit vor Schmerz.
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Bears zittern um Quaterback

MVP-Kandidat – NFL-Star bricht schreiend zusammen

Bears-Quarterback Caleb Williams verletzt sich gegen die Vikings schwer – sogar seine Schmerzensschreie sind im Stadion zu hören.
Sport Heute
Von Sport Heute
21.09.2026, 07:12
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Von der Euphorie zum Verletzungs-Schock innerhalb nur einer Woche. Nach dem historischen Saisonstart der Chicago Bears herrscht plötzlich große Sorge um Superstar Caleb Williams.

Im zweiten Saisonspiel gegen die Minnesota Vikings geht der Quarterback bei einem Spielzug zu Boden. Sofort wird klar, dass es den Hoffnungsträger der Bears schwerer erwischt haben könnte. Williams schreit vor Schmerzen – über die Außenmikrofone sind seine Schreie sogar in der Übertragung deutlich zu hören.

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Der Spielmacher kann das Feld anschließend nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Zwei Betreuer stützen Williams, wenig später wird er mit einem Cart in die Kabine gebracht. Die TV-Bilder zeigen den 24-Jährigen sichtlich mitgenommen und unter Tränen.

Verdacht auf schwere Verletzung

Nun beginnt bei den Bears das große Zittern. Im Raum steht eine Verletzung an der Oberschenkelmuskulatur. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit über die genaue Diagnose und die mögliche Ausfallzeit bringen.

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Sollte sich der schlimmste Verdacht bestätigen, könnte die Saison für Williams bereits vorzeitig beendet sein. Für Chicago wäre das ein schwerer Schlag.

    Dabei hatte die neue Spielzeit gerade erst mit einem echten Ausrufezeichen begonnen. In Woche eins führte Williams die Bears-Offensive zu unglaublichen 59 Punkten und damit zu einem historischen Auftakt. Der Quarterback gilt als Gesicht der Franchise und soll Chicago zurück in die Playoffs führen.

    red,21.09.2026, 07:12
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