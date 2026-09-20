Sensation in Spielberg! KTM-Star feiert Premierensieg

Spektakel in Spielberg! Am Sonntag ging in der Steiermark der MotoGP-Grand-Prix von Österreich über die Bühne. Großer Sieger: Pedro Acosta. Der Spanier feierte auf KTM seinen ersten Erfolg in der "Königsklasse" – vor Jorge Martin (Sp) und Marco Bezzecchi (It).
"Das erste Mal ist immer speziell. Wir haben einen Kreis geschlossen vor den österreichischen Fans", freute sich der 22-Jährige.
KTM feierte damit den ersten Sieg in der MotoGP seit Manuel Oliveira am 2. Oktober 2022 in Thailand.
Den Grundstein zum umjubelten Triumph legte Acosta, der am Samstag im Sprint gestürzt war, in Runde neun, als er spektakulär an Pole-Mann Jorge Martin vorbeiging – und die Führung nicht mehr hergab.
Ducati-Pilot Marc Marquez kam mit der Strecke nicht zurecht, belegte hinter Ai Ogura (Jap) Rang fünf. Der Südafrikaner Brad Binder, der zweite KTM-Fahrer, wurde Sechster.
In der Gesamtwertung liegt Martin nun zwölf Zähler vor Marquez. Bezzecchi ist mit 42 Zählern Rückstand Dritter, Acosta ist Vierter.
Wermutstropfen: "Nur" 101.500 Zuschauer strömten am Wochenende zum Red-Bull-Ring. Weniger waren es beim Klassiker noch nie. Unter den prominenten VIP-Gästen: Dominic Thiem, Thomas Muster, Matthias Walkner, Dominik Landertinger, Emma Aicher, Simon Ehammer und Arda Saatci.
In der Moto3 feierte KTM gar einen Dreifachsieg durch die Spanier Maximo Quiles, Brian Uriarte und Alvaro Carpe. Der Konstrukteurs-Titel ist der österreichischen Motorrad-Schmiede nicht mehr zu nehmen.
In der Moto2-Klasse triumphierte Izan Guevara. Der Spanier verwies den Tschechen Filip Salac mit einem Vorsprung von 1,728 Sekunden auf den zweiten Platz. Rang drei ging an den Kolumbianer David Alonso (+2,945).