i Der Spanier Pedro Acosta fuhr auf der KTM zum Spielberg-Sieg. GEPA pictures Acosta-Triumph Sensation in Spielberg! KTM-Star feiert Premierensieg KTM-Star Pedro Acosta (Sp) jubelte am Sonntag beim MotoGP-Klassiker in Spielberg über seinen Premierensieg. Von Sport Heute 20.09.2026, 14:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakel in Spielberg! Am Sonntag ging in der Steiermark der MotoGP-Grand-Prix von Österreich über die Bühne. Großer Sieger: Pedro Acosta. Der Spanier feierte auf KTM seinen ersten Erfolg in der "Königsklasse" – vor Jorge Martin (Sp) und Marco Bezzecchi (It).

"Das erste Mal ist immer speziell. Wir haben einen Kreis geschlossen vor den österreichischen Fans", freute sich der 22-Jährige.

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KTM feierte damit den ersten Sieg in der MotoGP seit Manuel Oliveira am 2. Oktober 2022 in Thailand.

Die VIPs bei der Formel 1 in Spielberg 2026 i ?

Den Grundstein zum umjubelten Triumph legte Acosta, der am Samstag im Sprint gestürzt war, in Runde neun, als er spektakulär an Pole-Mann Jorge Martin vorbeiging – und die Führung nicht mehr hergab.

Ducati-Pilot Marc Marquez kam mit der Strecke nicht zurecht, belegte hinter Ai Ogura (Jap) Rang fünf. Der Südafrikaner Brad Binder, der zweite KTM-Fahrer, wurde Sechster.

In der Gesamtwertung liegt Martin nun zwölf Zähler vor Marquez. Bezzecchi ist mit 42 Zählern Rückstand Dritter, Acosta ist Vierter.

Wermutstropfen: "Nur" 101.500 Zuschauer strömten am Wochenende zum Red-Bull-Ring. Weniger waren es beim Klassiker noch nie. Unter den prominenten VIP-Gästen: Dominic Thiem, Thomas Muster, Matthias Walkner, Dominik Landertinger, Emma Aicher, Simon Ehammer und Arda Saatci.

Moto3-Titel geht an KTM

In der Moto3 feierte KTM gar einen Dreifachsieg durch die Spanier Maximo Quiles, Brian Uriarte und Alvaro Carpe. Der Konstrukteurs-Titel ist der österreichischen Motorrad-Schmiede nicht mehr zu nehmen.

In der Moto2-Klasse triumphierte Izan Guevara. Der Spanier verwies den Tschechen Filip Salac mit einem Vorsprung von 1,728 Sekunden auf den zweiten Platz. Rang drei ging an den Kolumbianer David Alonso (+2,945).