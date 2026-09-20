i Pedro Acosta warf am Samstag im Sprint seine KTM weg, auch beim Warm-up am Sonntag erwischte es ihn. GEPA pictures Binder und Acosta MotoGP in Spielberg: KTM-Duo crasht bereits im Warm-up Der Countdown läuft. Am Sonntag um 14 Uhr geht in Spielberg der MotoGP-Grand-Prix von Österreich über die Bühne. Beim Aufwärmen gab es zwei Aufreger. Von Sport Heute 20.09.2026, 11:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

PS-Spektakel in Spielberg! Nach dem Sprint-Rennen am Samstag folgt heute (14 Uhr) auf dem Red-Bull-Ring das Highlight des MotoGP-Wochenendes – der Grand Prix.

Sprint-Sieger Jorge Martin eroberte auf seiner Aprilia die Pole-Position. Neben ihm: WM-Leader Marc Marquez. Mit Pedro Acosta gelang einem KTM-Piloten im Qualifying Rang drei.

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Bereits um 9:40 Uhr stand für die Stars das zehnminütige Warm-up auf dem Programm. Die Bedingungen waren schwierig – kühle Temperaturen und feuchte Luft bereiteten den Fahrern Probleme.

Brad Binder, der im Sprint als einziger KTM-Pilot Punkte geholt hatte, flog in der ersten Runde per Highsider von der RC16. Der Südafrikaner kam ohne schwere Blessuren davon, doch das Motorrad wurde nachhaltig beschädigt.

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Auch Acosta, der bereits im Sprint als Führender gestürzt war, landete in der Jochen-Rindt-Kurve im Kies. Auch seine KTM blieb nicht unversehrt, musste wenige Stunden vor dem GP-Start zum Mechaniker.

Schnellster in der Früh war Marco Bezzecchi vor Marc Marquez.