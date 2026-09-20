i Jurij Rodionov und seine Kollegen sorgten für Furore. GEPA pictures "Das ist viel wert" So viel Startgeld cashen unsere Davis-Cup-Helden Das österreichische Tennis-Team steht wie im Vorjahr im "Final 8". Die Davis-Cup-Herren schlugen Belgien mit 3:1 – das zahlt sich auch finanziell aus. Von Sport Heute 20.09.2026, 13:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Tennis-Herren sorgten am Samstag für ein Highlight. Jurij Rodionov und Co. feierten im Prater vor 4.000 Fans einen 3:1-Heimsieg gegen Belgien, stehen überraschend zum zweiten Mal in Folge im "Final 8" – und das ohne Top-100-Spieler.

"Mit Leidenschaft geht viel. Ich kann als Kapitän nicht stolzer da draußen sitzen. Das ist so viel wert, wenn du jemand dabeihast, der über seine Grenzen hinausgeht", ballte Davis-Cup-Chefcoach Jürgen Melzer die Faust.

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Das Final-Turnier wird Ende November in Bologna ausgetragen. Neben Österreich sind bereits Gastgeber Italien, Tschechien, Kanada und Südkorea qualifiziert. Die Tennis-Großmächte USA (2:3 gegen Tschechien) und Frankreich (1:3 gegen Kanada) scheiterten hingegen.

Fakt ist: Für das rot-weiß-rote Tennis-Team lohnt sich der Erfolg auch finanziell. Denn pro Nation gibt es in Bologna 500.000 Dollar Startgeld. 75 Prozent davon (rund 375.000 Dollar, das sind 326.500 Euro) erhalten die Spieler. Wie das Geld aufgeteilt wird – also ob es für einen Sieg mehr gibt – muss intern geklärt werden.

PS: Gelingt der Melzer-Truppe der Mega-Coup, also der Davis-Cup-Titel, gibt es zwei Millionen US-Dollar Preisgeld.