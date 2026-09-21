i Luke Littler ist nicht überall beliebt. IMAGO/Action Plus Littler droht mit Boykott Buhrufe nerven Darts-Champion: "Es hat keinen Sinn" Darts-Weltmeister Luke Littler ist immer wieder mit Pfeifkonzerten und Buhrufen konfrontiert. Der 19-jährige Brite holt zum Gegenschlag aus. Von Sport Heute 21.09.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Luke Littler hat genug von Pfeifkonzerten und Buhrufen. Der 19-jährige Weltmeister droht den niederländischen Fans jetzt mit Konsequenzen.

Der Weltranglistenerste tritt derzeit bei den "World Series of Darts Finals" in Amsterdam an. Dort setzte sich Littler in den ersten beiden Runden gegen Lokalmatador Danny Noppert und Nathan Aspinall durch. Die Reaktionen von den Rängen sorgen beim Engländer allerdings für großen Frust.

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"Wenn die Niederländer so weitermachen, dann werde ich dort keine Euro-Touren mehr machen. Es hat einfach keinen Sinn, dass ich reise, meine Zeit verschwende, während ich ausgepfiffen werde", sagte Littler.

Der Weltmeister musste bereits in der Vergangenheit immer wieder Buhrufe über sich ergehen lassen. Dabei will sich der derzeit dominierende Spieler der Darts-Szene ausschließlich auf seinen Sport konzentrieren. "Ich will einfach nur meine Darts spielen und Autogramme geben."

Auch in Deutschland machte der 19-Jährige bereits ähnliche Erfahrungen. Nach einem Turnier in München im April 2025 kündigte er an, erst ein halbes Jahr später wieder in Deutschland antreten zu wollen. "Und ich bin froh, das zu sagen", verkündete Littler damals.

Bei der EM in Dortmund vom 22. bis 25. Oktober plant der Weltmeister dennoch einen Start. "Wir werden sehen, ob sich etwas ändert oder ob es gleich bleibt."