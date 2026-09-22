i Anna Blinkova IMAGO/Eyepix Group Nach zweijährigem Prozess Wie Potapova! Russin wechselt ihre Nationalität Anna Blinkova, gebürtige Russin, wird in Zukunft für Frankreich spielen. Der Einbürgerungsprozess dauerte knapp zwei Jahre. Von Sport Heute 22.09.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russland verliert eine weitere Tennisspielerin. Anna Blinkova wird künftig für Frankreich antreten. Der Einbürgerungsprozess der 28-Jährigen ist nach rund zwei Jahren abgeschlossen.

Noch bei den US Open war die gebürtige Moskauerin ohne russische Hoheitssymbole angetreten und bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Ihr erstes Turnier unter französischer Flagge absolvierte Blinkova anschließend in São Paulo und erreichte dort auf Anhieb das Halbfinale.

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In der Weltrangliste liegt Blinkova aktuell auf Platz 94 und ist damit die französische Nummer zwei hinter Diane Parry. Bei einem Grand-Slam-Turnier kam die 28-Jährige bislang nicht über die dritte Runde hinaus.

Blinkova ist längst nicht die einzige russische Tennisspielerin, die in den vergangenen Jahren die Nation gewechselt hat. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 entschieden sich zahlreiche Profis für einen anderen Verband. Schon zuvor hatten Spielerinnen und Spieler Russland unter anderem wegen besserer sportlicher Fördermöglichkeiten verlassen.

Zu den prominentesten Beispielen zählt Elena Rybakina, die bereits seit 2018 für Kasachstan spielt. Auch Alexander Bublik tritt seit Jahren für Kasachstan an.

Seit 2022 wechselten unter anderem Varvara Gracheva und Ksenia Efremova nach Frankreich. Daria Kasatkina spielt mittlerweile für Australien, Anastasia Potapova für Österreich und Alexander Shevchenko für Kasachstan. Weitere ehemalige russische Profis treten inzwischen unter anderem für Usbekistan, Spanien und Armenien an.

Andere Stars haben einen Nationenwechsel bislang nicht vollzogen. Dazu gehören Daniil Medvedev und Andrey Rublev sowie die Belarussin Aryna Sabalenka. Rublev hatte sich bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs öffentlich für Frieden ausgesprochen.