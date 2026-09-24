Trauer beim ORF – Sportreporter plötzlich verstorben

Große Trauer in der ORF-Sportredaktion: Dieter Helbig ist am Montag in Wien plötzlich und unerwartet im 62. Lebensjahr verstorben. Der langjährige Sportreporter war über Jahrzehnte eine bekannte Stimme des Senders.
Helbigs Karriere beim ORF begann bereits 1989 im Landesstudio Niederösterreich. In den folgenden Jahrzehnten berichtete "Didi", wie ihn seine Kollegen nannten, über zahlreiche Sportarten und war bei großen Übertragungen im Einsatz.
Besonders eng verbunden war Helbig mit der Formel 1, dem Eishockey, Wintersport und Segeln. Noch bei den Olympischen Spielen 2024 in Frankreich kommentierte er die österreichischen Goldmedaillen von Valentin Bontus sowie Lara Vadlau und Lukas Mähr.
In einem Posting des ORF heißt es: "Sein berufliches Markenzeichen war seine charakteristische Stimme und sein vertieftes Wissen in zahlreichen Sportarten, mit dem er unter anderem immer wieder den Sportjahresrückblick zu einem Highlight werden ließ. Danke, Didi!"