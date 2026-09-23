i Alexandra Eala IMAGO/MediaPunch Spielt lieber für ihr Land Masters ausgelassen! Mega-Strafe für Tennis-Juwel Alexandra Eala droht eine saftige Geldstrafe. Der Grund: Die 21-Jährige entscheidet sich für ihr Heimatland und gegen ein Pflichtturnier der WTA. Von Sport Heute 23.09.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tennis-Shootingstar Alexandra Eala droht eine Geldstrafe, weil sie für ihr Heimatland bei den Asienspielen antritt. Die 21-Jährige verzichtet dafür auf das Masters-Turnier in Peking und könnte von der WTA mit 10.000 Dollar bestraft werden.

Der Hintergrund: Für die Top-Spielerinnen der Weltrangliste zählen die großen WTA-Turniere neben den Grand Slams zu den Pflichtveranstaltungen. Eala, aktuell die Nummer 18 der Welt, kann wegen ihres Starts bei den Asienspielen in Nagoya allerdings nicht in Peking antreten.

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Für die Philippinin kam eine Absage an ihr Nationalteam nicht infrage. Bei den Asienspielen soll sie sogar als Fahnenträgerin ihres Landes auftreten. "Ich liebe es, für die Philippinen zu spielen. Es herrscht eine richtig tolle Atmosphäre, und ich genieße es immer, mit dem Team zusammen zu sein", erklärte Eala.

Der philippinische Verband beantragte bei der WTA eine Ausnahmegenehmigung, diese wurde allerdings abgelehnt. Eine Befreiung von der Teilnahme an einem Pflichtturnier ist grundsätzlich etwa bei einer nachgewiesenen Verletzung möglich.

Für Eala steht bei den Asienspielen zudem einiges auf dem Spiel. Die Sieger im Damen- und Herren-Einzel erhalten ein Ticket für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Nachdem unter anderem Naomi Osaka, Janice Tjen und Qinwen Zheng nicht antreten, geht Eala als Nummer eins der Setzliste ins Turnier.

Die drohende Strafe beschäftigt mittlerweile sogar die Politik auf den Philippinen. Im Parlament wurde bereits darüber diskutiert, ob die Regierung die mögliche Geldstrafe übernehmen könnte. Senator Erwin Tulfo forderte am 15. September, entsprechende Unterstützung zu prüfen.

"Wenn sie eine Geldstrafe zahlen muss, weil sie sich entschieden hat, unser Volk zu vertreten, ist es dann nicht nur gerecht, dass die Regierung ihr Hilfe und Unterstützung zukommen lässt?", sagte Tulfo. Eine konkrete Zusage der Regierung gibt es bislang allerdings nicht.

Dass Eala gerne für ihr Land aufschlägt, zeigte sie bereits mehrfach. Bei den Asienspielen 2023 gewann sie Bronze im Einzel und Mixed, bei den Südostasienspielen 2025 folgten Gold im Einzel sowie zwei weitere Bronzemedaillen. Auch im Billie Jean King Cup blieb sie bislang in ihren vier Einzeln ungeschlagen.