i Im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn ist bis Sonntag die internationale Reit-Elite zu Gast. Christian Husar Longines Global Champions Tour 350 Pferde im Ehrenhof: Schönbrunn ist im Reitfieber Vier Tage Spitzensport vor dem Schloss Schönbrunn. Die Longines Global Champions Tour Vienna startet in die zweite Ausgabe Von Carolin Rothmüller 24.09.2026, 20:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo vor zwei Wochen noch 1.500 Tonnen Sand aufgeschüttet wurden, wird jetzt um Weltranglistenpunkte geritten: Am Donnerstag ist die Longines Global Champions Tour Vienna im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn in ihre zweite Ausgabe gestartet. Bis Sonntag gehen dort 180 Reiterinnen und Reiter aus 37 Nationen mit 350 Pferden an den Start.

Der erste Tag zeigt gleich die ganze Bandbreite. Am Vormittag gehört der Platz den Kindern: Rund 400 Schüler sind beim erstmals veranstalteten Kindertag zu Gast und können an mehr als 15 Stationen Ponys reiten und Tierärzten und Hufschmieden über die Schulter schauen. Am Nachmittag übernimmt die Springreit-Elite und anschließend die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule.

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Erstmals auch Dressur

Gegenüber der Premiere im Vorjahr wurde kräftig aufgestockt. Das Turnier dauert heuer vier statt drei Tage, und neben dem 5*-Springen, der höchsten internationalen Kategorie, gibt es erstmals auch ein internationales Dressurturnier. Damit sind in Schönbrunn zwei olympische Pferdesport-Disziplinen gleichzeitig am Start. Der Dressur-Grand-Prix steht am Freitag auf dem Programm, die Kür am Samstag.

Ebenfalls am Freitag fällt die Entscheidung im Teambewerb der Global Champions League Vienna bei dem Reiter verschiedener Nationen gemeinsam für ein Team antreten. Am Sonntag folgt zum Abschluss der große Grand Prix über 1,60 Meter mit Stechen.

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Fohlenauktion als weiteres Highlight

Ein besonderer Programmpunkt wartet am Samstag: Erstmals gibt es in Schönbrunn eine Fohlenauktion mit zwölf ausgewählten Warmblutfohlen. Außer Konkurrenz kommt zusätzlich das Shetland-Hengstfohlen Kaiser Franz Joseph unter den Hammer. Der gesamte Erlös geht an das Kinderhospiz Lichtblickhof.

Für die Tour ist Wien seit 2025 einer der spektakulärsten Stopps im Kalender. Heuer machte die Serie bereits in Shanghai, Paris und Monaco Station, im Oktober folgt erstmals Kairo vor der Kulisse der Pyramiden.