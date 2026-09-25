i Der Südtiroler Tennis-Gigant Jannik Sinner. Reuters Wackelt der Wien-Start? "Meinem Knie geht's nicht gut": Sinner fällt weiter aus Jannik Sinner muss seine Rückkehr auf die Tennis-Tour erneut verschieben. Der Weltranglistenerste kämpft weiterhin mit Knieproblemen. Von Sport Heute 25.09.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jannik Sinner muss weiter auf sein Comeback warten. Der Weltranglistenerste kann aufgrund seiner Knieprobleme auch beim ATP-500-Turnier in Peking nicht antreten.

Der 25-Jährige verkündete seine Absage in einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen. "Meinem Knie geht es nicht so gut, wie ich es gerne hätte, und ich bin noch nicht bereit für Wettkämpfe", erklärte der Südtiroler.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wann Sinner wieder auf die Tour zurückkehren kann, ist weiterhin offen. "Aber ich werde alles Mögliche tun, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu sein", versicherte der fünfmalige Grand-Slam-Sieger.

Sein bislang letztes offizielles Match liegt mittlerweile fast zweieinhalb Monate zurück. Damals stand Sinner im Wimbledon-Finale auf dem Platz und holte sich den Titel. Seither wird er von seiner Knieverletzung ausgebremst.

Damit beginnt auch das Rennen gegen die Zeit für die Erste Bank Open in Wien. Das ATP-Turnier steigt Ende Oktober. Ob Sinner bis dahin wieder vollständig fit und einsatzbereit sein wird, sollen die kommenden Wochen zeigen.

Seine längere Pause könnte auch Auswirkungen auf die Spitze der Weltrangliste haben. Alexander Zverev darf sich Hoffnungen machen, bis zum Saisonende erstmals die Nummer eins der Welt zu werden. Aktuell liegt der Deutsche noch 1.810 Punkte hinter Sinner.