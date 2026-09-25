i Alexander Zverev und Trinity Rodman Reuters Freundin von Gegner "Sind Idioten!" Zverev räumt mit Flirt-Gerüchten auf Alexander Zverev räumt mit Gerüchten um Trinity Rodman auf. Wer an einen Flirt mit der Freundin von Ben Shelton glaubt, bekommt eine klare Ansage. Von Sport Heute 25.09.2026, 19:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Woche nach seinem Triumph bei den US Open sorgt Alexander Zverev mit deutlichen Worten für Aufsehen. Der Deutsche reagierte auf Spekulationen, wonach er während des Turniers mit Trinity Rodman, der Freundin seines Finalgegners Ben Shelton, geflirtet haben soll.

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"Die Leute, die das glauben, sind Idioten", stellte Zverev nun klar. Hintergrund der Gerüchte war vor allem seine Siegesrede nach dem US-Open-Finale. Zverev hatte Shelton mit 6:3, 7:6, 5:7, 6:2 bezwungen und anschließend dessen Familie und Team angesprochen.

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Dabei wandte sich der Deutsche auch direkt an Rodman. "Und Trinity, ich dachte, du hättest ein Spiel? Glückwunsch auch an dich, du bist der Glücksbringer – vielleicht nicht heute, aber sonst immer", scherzte Zverev. Die US-Fußballerin reagierte damals lachend auf die Worte.

Rodman hatte das Finale zunächst verpasst, weil sie zeitgleich selbst für Washington Spirit im Einsatz war. Erst gegen Ende der Partie kam sie ins Arthur Ashe Stadium, um ihren Freund Shelton zu unterstützen. Aus Zverevs öffentlichem Spruch entstanden anschließend Spekulationen über einen möglichen Flirt.

Davon will Zverev nichts wissen und weist die Gerüchte nun unmissverständlich zurück. Seine Freundin Sophia Thomalla war beim US-Open-Finale nicht vor Ort. Sie hatte Zverev bereits bei den anderen Grand-Slam-Turnieren der Saison aufgrund eigener beruflicher Verpflichtungen nicht von der Tribüne aus unterstützt.