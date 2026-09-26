i Laila Hasanovic und Jannik Sinner sind ein Paar. Reuters Laila Hasanovic Model spricht erstmals über Liebe zu Tennis-Star Sinner Das Model Laila Hasanovic ist die Partnerin an der Seite von Tennis-Gigant Jannik Sinner. Nun spricht die Dänin erstmals über ihre Beziehung. Von Sport Heute 26.09.2026, 13:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Laila Hasanovic spricht erstmals offen über ihre Liebe zu Tennis-Star Jannik Sinner. Das dänische Model gibt dabei private Einblicke in die Fernbeziehung – und verrät, wie sehr sie ihr erstes Tennis-Match an der Seite des Weltranglistenersten überforderte.

Hasanovic lebt in Kopenhagen, während Sinner auf der Tennis-Tour unterwegs ist. "Natürlich romantisiere ich es manchmal etwas, wenn meine Freundinnen Partner in Kopenhagen haben und die ganzen kleinen Dinge des Lebens teilen können", erzählt die 25-Jährige der dänischen "Elle". Dennoch habe das Paar hinter verschlossenen Türen einen eigenen Raum geschaffen und führe dort eine "völlig stabile und normale Beziehung".

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An die enorme Aufmerksamkeit musste sich Hasanovic erst gewöhnen. Zwar war sie zuvor bereits mit Ex-Formel-1-Pilot Mick Schumacher liiert, das öffentliche Interesse an ihrer Beziehung mit Sinner erreichte für sie aber noch einmal eine neue Dimension. Besonders unangenehm seien heimlich aufgenommene Paparazzi-Bilder aus dem Urlaub.

Auch sportlich betrat sie Neuland. Ausgerechnet ein fünfeinhalbstündiges Duell zwischen Sinner und Carlos Alcaraz war das erste Tennis-Match, das sie an seiner Seite erlebte. "Ich hab' da nur gesessen und gedacht: ,Ist das hier normal?'" Sie habe das Spiel damals kaum verstanden und sei "komplett verloren" gewesen.

"Das war wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe: 'Worauf habe ich mich hier eingelassen?'" Mittlerweile kann die 25-Jährige darüber noch schmunzeln. Sie hat nun auch Wimbledon erlebt und die Dimension des Tennis-Zirkus besser kennengelernt. Besonders beeindruckt sie, wie viel Zeit Sinner seiner Leidenschaft widmet: Das sei für sie "wirklich inspirierend mitzuverfolgen".