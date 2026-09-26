i Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019. imago images/Starface Galten als Traumpaar 14 Jahre Ehe: Bündchen schoss Brady mit drei Worten ab Fast 14 Jahre lang waren Tom Brady und Gisele Bündchen verheiratet. Jetzt kommen Details ans Licht, wie das berühmte Paar auseinandergegangen ist. Von Sport Heute 26.09.2026, 18:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einer neuen Biografie über Tom Brady, geschrieben von Lars Anderson und betitelt "Brady: An American Story and the Price of Greatness", wird behauptet, dass Bündchen mit diesen drei Worten Schluss gemacht hat. Die Passage stützt sich laut Buch auf Aussagen aus Bradys Umfeld. Von Bündchen oder Brady selbst gibt es dazu aber keine offizielle Bestätigung.

Brady sprach Anfang des Jahres offen über das Ehe-Aus

Laut dem Buch war vor allem Bradys ungebrochener Ehrgeiz, seine Football-Karriere fortzusetzen, eine große Belastung für die Ehe. Der siebenfache Super-Bowl-Gewinner hatte im Februar 2022 seinen Rücktritt angekündigt, ist aber nach etwa 40 Tagen doch wieder für die Tampa Bay Buccaneers aufs Feld gegangen. Erst im Februar 2023 beendete er endgültig seine Karriere.

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Anfang des Jahres hat Brady selbst erzählt, dass seine letzte Saison wegen persönlicher und familiärer Probleme "schwierig" gewesen sei und ihm viel Kraft abverlangt habe. Das einstige Traumpaar hat zwei gemeinsame Kinder.

Brady und Bündchen galten als Vorzeigepaar

Was steckt dahinter? Bündchen soll sich mehr Unterstützung im Familienalltag gewünscht haben, während Brady weiter voll für seinen Sport gelebt hat. Freunde des Ex-Quarterbacks berichten von einem Alltag, der sich fast nur um Football drehte – ein Lebensstil, der Bündchen zunehmend belastet haben soll.

Tom Brady und Gisele Bündchen, die inzwischen mit Joaquim Valente verheiratet ist, galten jahrelang als eines der bekanntesten Paare im internationalen Sport. Im Oktober 2022 ließen sich der ehemalige NFL-Star und das brasilianische Model nach fast 14 Ehejahren scheiden.