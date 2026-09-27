i Alexander Zverev IMAGO/IPS Das schaffte nur er Zverev schreibt Laver-Cup-Geschichte – Sieg für Europa Alexander Zverev wird zum Helden von Team Europa. Der Deutsche holt den entscheidenden Sieg im Laver Cup – und stellt einen einzigartigen Rekord auf. Von Sport Heute 27.09.2026, 18:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Team Europa beim Laver Cup jubelt, ist einer offenbar immer dabei: Alexander Zverev. Der 29-Jährige macht am Sonntag in der Londoner O2-Arena mit seinem Sieg gegen Learner Tien den Triumph perfekt – und schafft etwas, das vor ihm noch keinem Spieler gelungen ist.

Zverev setzt sich gegen den US-Amerikaner mit 7:6 (7/3), 6:3 durch und holt damit die entscheidenden drei Punkte zum 13:5-Endstand gegen Team Welt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Es ist bereits sein sechster Titel beim Laver Cup. Zverev stand bei sämtlichen Europa-Triumphen 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 und jetzt wieder im Kader. Damit ist er der einzige Spieler, der den Bewerb sechsmal gewonnen hat.

Zverev wehrt Satzball ab

Geschenkt bekommt der Deutsche den entscheidenden Sieg allerdings nicht. Im ersten Satz gerät Zverev beim Stand von 5:6 unter Druck und muss sogar einen Satzball abwehren. Er rettet sich ins Tiebreak und entscheidet dieses anschließend mit 7:3 für sich.

Im zweiten Durchgang übernimmt Zverev endgültig die Kontrolle. Das Break zum 4:2 bringt ihn auf die Siegerstraße. Kurz darauf wird es bei eigenem Aufschlag noch einmal brenzlig: Tien führt bereits mit 40:0, doch Zverev wehrt alle drei Breakchancen ab und stellt auf 5:2. Nach 1:48 Stunden verwandelt er schließlich seinen ersten Matchball.

"Ich habe hier kein einziges Match in den letzten zwei Jahren gewonnen, ich bin froh, dass es mir heute gelungen ist. Ich denke, dem Team World gebührt riesiger Respekt – sie haben uns alles abverlangt. Wir hatten einen großartigen Teamspirit und haben jetzt das geschafft, was wir unbedingt wollten", sagte Zverev anschließend auf dem Court.

"Als Team zu gewinnen, ist das Schönste"

Den Grundstein für den Europa-Triumph hatten zuvor Flavio Cobolli und Jakub Mensik gelegt. Das Doppel setzte sich gegen Alex de Minaur und Taylor Fritz mit 7:5, 6:3 durch. Dadurch fehlte Europa nur noch ein Sieg – den Zverev wenig später lieferte.

Der Deutsche schwärmte danach vom besonderen Mannschaftsgefühl. Als Team zu gewinnen sei "das Schönste" im Sport. "Davon haben wir nicht genug im Tennis. Mit den Besten im Tennis zu spielen macht so viel Spaß", erklärte er.

Die anschließend angesetzten Duelle von Carlos Alcaraz gegen Alex de Minaur sowie Rafael Jodar gegen Taylor Fritz mussten durch Zverevs Sieg gar nicht mehr ausgetragen werden.

Für Team Europa ist es der sechste Triumph beim Laver Cup. Team Welt konnte den Bewerb bislang 2022, 2023 und 2025 für sich entscheiden. Die nächste Ausgabe steigt von 24. bis 26. September 2027 im Intuit Dome in Kalifornien.