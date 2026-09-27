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Hier sehen Sie einige Rad-Profis. Vladimir Kovacik gehört nicht (mehr) dazu.
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IMAGO/NurPhoto
Strafe drohte

Kurios! Masseur springt bei Rad-WM im Straßenrennen ein

Heute steigt bei der Rad-WM in Montreal (Kan) das Herren-Straßenrennen. Für die Slowakei geht der Team-Masseur an den Start. Das hat einen Grund.
Sport Heute
Von Sport Heute
27.09.2026, 14:56
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273 Kilometer und 3.800 Höhenmeter warten heute auf die Teilnehmer des WM-Straßenrennens in Montreal. Für Österreich greifen Felix Gall und Felix Großschartner an, Patrick Konrad soll das Duo unterstützen.

Offener Bruch! Radstar nach WM-Sturz schwer verletzt

Mit neidischen Blicken schaut aktuell die Slowakei auf die rot-weiß-rote Rad-Mannschaft. Grund: Matthias Schwarzbacher und Martin Svrcek fehlen verletzt, Lukas Kubis erhielt von seinem Team Unibet keine Freigabe.

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Das ist ein Problem. Würde der Verband keinen Starter ins Rennen schicken, drohen Konsequenzen – die nationale Meisterschaft würde zurückgestuft werden und die Anzahl der verfügbaren Ranglistenpunkte hätte sich verringert.

Krämpfe vor dem Ziel! Läuferin verpasst Weltrekord

Not macht bekanntlich erfinderisch. Die Slowakei schickt kurzerhand Team-Masseur Vladimir Kovacik ins WM-Rennen. Der 28-Jährige fuhr von 2014 bis 2017 selbst Rennen. "Unsere Teilnahme wird rein formaler Natur sein. Wir werden durch eine Person vertreten sein, die hier ist, die die Voraussetzungen formal erfüllt und eine Lizenz besitzt", stellt Nationaltrainer Jakub Vanco klar.

red,27.09.2026, 14:56
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