i PAC starb im Alter von 20 Jahren. "screenshot/X" Schock um Ex-WWE-Champion Wrestling-Star verstorben – am Tag davor noch im Ring Die Wrestling-Welt steht unter Schock. Benjamin Satterley – bekannt als PAC – ist völlig überraschend im Alter von nur 40 Jahren gestorben. Von Sport Heute 28.09.2026, 12:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag kämpfte er noch vor Tausenden Fans, nur einen Tag später folgt die schockierende Nachricht: Wrestling-Star Benjamin Satterley ist tot. Der Brite, der bei AEW unter dem Namen PAC und zuvor bei WWE als Neville bekannt wurde, starb am Sonntag im Alter von 40 Jahren.

Noch beim "All Out" hatte Satterley am Samstag gegen Andrade El Idolo um die AEW National Championship gekämpft. Weniger als 24 Stunden später gab sein Arbeitgeber All Elite Wrestling seinen Tod bekannt.

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Zu den Todesumständen machte die Wrestling-Promotion zunächst keine Angaben. Auch eine Todesursache ist bislang nicht öffentlich bekannt.

AEW trauert um seinen Star

In einem offiziellen Statement würdigt AEW vor allem die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Briten. Satterley habe Fans auf der ganzen Welt mit seinen innovativen High-Flying-Manövern und seinen Qualitäten im Ring begeistert. Das Mitgefühl gelte seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans.

Satterley begann seine Wrestling-Karriere bereits 2004 und machte sich zunächst in der britischen Independent-Szene einen Namen.

2012 folgte der große Schritt zur WWE, wo er zunächst als Adrian Neville bei NXT antrat. Dort gewann er unter anderem die NXT Championship und später im Main Roster auch die Cruiserweight Championship.

Große Erfolge bei WWE und AEW

2018 verließ der spektakuläre Highflyer die WWE. Ein Jahr später schloss er sich unter seinem bekannten Ringnamen PAC der damals neu gegründeten Promotion AEW an.

Auch dort sammelte der Brite Titel. PAC wurde erster All-Atlantic Champion der AEW und gewann zudem zweimal die World Trios Championship. Zuletzt gehörte er der Gruppierung "Death Riders" an.