i Jürgen Klopp bei seinem Debüt gegen die Niederlande. IMAGO/Laci Perenyi DFB-Trainer setzt Modetrend Jürgen Klopps Pullover löst regelrechten Kaufrausch aus Jürgen Klopps grauer Strickpullover beim Nations-League-Auftakt ist ausverkauft – der Look sorgt für Begeisterung. Von Heute Life 30.09.2026, 12:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Spiel gegen die Niederlande sorgte der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp nicht nur mit seiner Taktik für Aufsehen.

Besonders sein schlichtes Outfit, bestehend aus schwarzer Stoffhose, Käppi und grauem Wollpullover, wurde zum Gesprächsthema. Der Premium-Pullover von AlphaTauri kostet 260 Euro und ist inzwischen fast überall vergriffen.

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Pullover nach Klopps Auftritt schnell ausverkauft

Der AlphaTauri-Pullover, Modell „FREIMS“, war nach dem Nations-League-Auftakt rasch nicht mehr erhältlich. Bei Breuninger lag der Preis bei 260 Euro, inzwischen gibt es das Modell nur noch in Schwarz – und auch das nur in Restgrößen.

Wer dennoch einen ergattern möchte, muss auf eine Benachrichtigungsfunktion hoffen oder auf Plattformen wie Kleinanzeigen zurückgreifen, wo der Preis bereits auf etwa 316 Euro gestiegen ist. Wie t-online berichtet, profitieren Händler und die Marke AlphaTauri von der enormen Nachfrage nach dem schlichten Strickpullover.

AlphaTauri wurde 2016 von der österreichischen Red Bull GmbH gegründet und steht für elegante Alltagsmode, die sich ebenso für das Büro wie für Reisen oder leichte Outdoor-Aktivitäten eignet.

Der Name nimmt Bezug auf den Stern Alpha Tauri und den Mutterkonzern, dessen Logo aus dem Motorsport bekannt ist. Das frühere Formel-1-Team Toro Rosso trat zwischen 2020 und 2023 als Scuderia AlphaTauri an, bevor es 2024 umbenannt wurde. Die Modemarke bleibt jedoch unabhängig bestehen.

Klopp und AlphaTauri: Eine besondere Verbindung

Dass Jürgen Klopp den Pullover dieser Marke trug, ist kein Zufall. Ab Jänner 2025 war der 59-Jährige als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull tätig, bevor er nun im Juli diese Funktion abgab, um Bundestrainer zu werden.

Klopp ist bekannt für seinen authentischen Stil. Bereits als Trainer des FC Liverpool galt er als Trendsetter.

Dieser Effekt zeigt sich nun auch beim DFB: Der Pullover wurde nach seinem Auftritt zum Modehit. AlphaTauri profitiert so von der ungewollten Werbung durch den prominenten Bundestrainer.

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Alternativen für den Klopp-Look

Wer den begehrten Look nachstylen möchte, findet Alternativen in unterschiedlichen Preiskategorien. Ein grauer Pullover von Marc O'Polo kostet knapp 100 Euro und orientiert sich in Schnitt und Farbe am Original. Auch Marc O'Polo ist mit dem DFB verbunden und hat eine eigene Kollektion für das Nationalteam.

Noch günstiger geht es mit einem dunkelgrauen Strickpullover von s.Oliver aus Baumwolle für rund 50 Euro – optisch sehr ähnlich, aber ohne Wollanteil.