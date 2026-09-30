i Lilli Tagger Reuters In Peking Schade! Tennis-Juwel Tagger muss sich geschlagen geben Lilli Tagger muss beim WTA-1000-Turnier in Peking früh die Segel streichen. Die Österreicherin unterliegt Elena-Gabriela Ruse in zwei Sätzen. Von Sport Heute 30.09.2026, 07:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Lilli Tagger ist das WTA-1000-Turnier in Peking bereits nach der ersten Runde beendet. Die Österreicherin musste sich der Rumänin Elena-Gabriela Ruse in zwei Sätzen mit 4:6, 2:6 geschlagen geben.

Zu Beginn konnte Tagger die Partie noch offen gestalten. Die beiden Spielerinnen lieferten sich im ersten Satz über weite Strecken ein ausgeglichenes Duell, ehe Ruse in der entscheidenden Phase das Break gelang. Die Rumänin nutzte ihren Vorteil und sicherte sich den ersten Durchgang mit 6:4.

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Im zweiten Satz geriet Tagger früh unter Druck. Die Österreicherin musste schnell ihr Service abgeben und konnte den Rückstand anschließend nicht mehr aufholen.

Mit einem weiteren Break sorgte Ruse schließlich für die Vorentscheidung. Nach zwei Sätzen war die Niederlage der Österreicherin besiegelt. Damit ist für Tagger beim WTA-1000-Turnier in Peking bereits zum Auftakt Endstation.