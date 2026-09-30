i Tennis-Gigant Novak Djokovic feiert seinen 30. Peking-Sieg am Stück. Reuters 30:0! Er siegt wieder: Beängstigende Djokovic-Serie hält an "Thirty Love" einmal anders! Novak Djokovic hat seinen ersten ATP-Sieg seit Juli eingefahren. Und das ausgerechnet in Peking, wo er unbesiegt ist. Von Sport Heute 30.09.2026, 16:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Peking bleibt das absolute Wohlfühl-Turnier von Novak Djokovic. Der 39-jährige Serbe setzte sich beim ATP-500-Turnier in der chinesischen Hauptstadt gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 6:3, 7:6 (2) durch – und baute damit eine unglaubliche Serie aus.

Djokovic hält in Peking nämlich nun bei einer makellosen Bilanz von 30:0. Sechsmal hat der 24-fache Grand-Slam-Champion das Turnier bereits gewonnen, zuletzt 2015. Bei seiner ersten Rückkehr nach Peking seit elf Jahren machte er genau dort weiter, wo er aufgehört hatte.

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Für einen Rekord reichte die Djokovic-Bestmarke allerdings noch lange nicht. Den hält nämlich Sandplatz-König Rafael Nadal, der das Masters in Monte Carlo zwischen 2005 und 2012 achtmal am Stück gewann und insgesamt 46 Siege in Serie einfuhr.

Ganz ohne Schreckmoment verlief Djokovics Comeback in Peking allerdings nicht. Im zweiten Satz benötigte er beim Stand von 2:3 eine medizinische Behandlung. Der Physiotherapeut behandelte ihn am Bauch. Danach spielte der Serbe weiter und entschied den Tiebreak klar für sich.

Für Djokovic war es gleichzeitig der erste Sieg auf der ATP-Tour seit Wimbledon, seit dem Halbfinal-Aus gegen Jannik Sinner am 10. Juli. Zuletzt war er beim Masters in Cincinnati und bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden.