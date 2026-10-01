i Creed Fight Night 13 in Schwechat Creed Fight Nights Ilzer-Sohn im Cage 10 Kämpfe, 10.000 Euro: Fight Night in Schwechat Zehn Kämpfe, ein Turnier um 10.000 Euro und der Sohn von Christian Ilzer im Cage: Das ist die Creed Fight Night 13 in Schwechat. Von Advertorial Heute 01.10.2026, 11:15 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag, den 10. Oktober, wird das Multiversum Schwechat zur Kampfarena. Dann steigt dort die CREED FIGHT NIGHT 13 unter dem Titel "WARPATH", die bereits 13. Ausgabe der österreichischen Kampfsport-Serie. Dich erwarten zehn bestätigte Kämpfe mit nationalen und internationalen Athleten, dazu eine Arena-Produktion mit Licht- und Soundshow.

10.000 Euro für den Sieger

Das große Highlight des Abends ist ein internationales 4-Mann-Turnier im Extreme Boxing, ausgetragen in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm. Zwei Halbfinale, ein Finale, und am Ende geht einer mit 10.000 Euro Preisgeld nach Hause.

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Im Turnier stehen Theo Saget, Tarkan Eyup, Taulant Bektashi und Karen Galstyan. Alle vier müssen an einem einzigen Abend zweimal ran. Wer den Sieg will, braucht also nicht nur Schlagkraft, sondern auch Kondition.

Romeo Ilzer steigt in den Cage

Besondere Aufmerksamkeit bekommt ein weiterer Kampf: Romeo Ilzer, Sohn von Christian Ilzer, dem Trainer der TSG Hoffenheim, tritt im MMA-Weltergewicht gegen Akhmad Umakhanov an. Damit bietet die Fight Card auch über die klassische Kampfsportszene hinaus Gesprächsstoff.

"Wir wollen bei CREED Fight Nights immer wieder besondere Geschichten und starke internationale Kämpfe auf eine Bühne bringen. Das 4-Mann-Turnier um 10.000 Euro ist unser großes Highlight, aber auch der Kampf von Romeo Ilzer ist für uns eine spannende Begegnung auf dieser Fight Card", heißt es vom Veranstalter.

Die weitere Fight Card

Insgesamt sind zehn Kämpfe bestätigt, weitere können noch dazukommen. Mit dabei sind unter anderem Ömer Oksak gegen Baysangur Elichanov, Florian Weiss gegen Refik Taşkıran und Daniel Illes gegen Andrii Ivashyna. Die Reihenfolge der Kämpfe kann sich bis zum Wiegen noch ändern.

Tickets und die komplette Fight Card findest du auf creed.at und im Ticketshop.