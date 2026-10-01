i Die Vienna Capitals treffen morgen auf Innsbruck. Caps/El Maximus Manfredo Eishockey-Fest in Wien Capitals laden zur Wiesn – das bekommen Fans in Tracht Eishockey trifft Wiesn-Stimmung: Die Vienna Capitals empfangen am Freitag Innsbruck und haben für ihre Fans einige Aktionen vorbereitet. Von Sport Heute 01.10.2026, 15:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den Vienna Capitals wird es am Freitag (19.15 Uhr) nicht nur auf dem Eis heiß. Beim Heimspiel gegen die Innsbrucker Haie steigt in der neuro.io arena die Caps Wiesn.

Auf die Eishockey-Fans wartet ein umfangreiches Wiesn-Programm in der Public Area. Tracht zahlt sich dabei besonders aus: Die ersten 300 Besucher, die in Tracht zum Match kommen, erhalten beim Eingang einen speziellen Pin.

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Auch im Fanshop "The Locker Room" gibt es einen Bonus. Fans in Tracht erhalten dort 15 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf.

Heiß am Eis! Neuer Style für die Vienna Capitals i ?

VIP-Upgrade für fesche Tracht

Zusätzlich veranstalten die Capitals über ihre Social-Media-Kanäle ein Gewinnspiel. Für die beiden feschesten Trachten-Outfits werden jeweils zwei Upgrades für den Golden Club vergeben. In einer Spielpause steht außerdem Bierkrugheben als Pausengewinnspiel auf dem Programm.

Sportlich wollen die Wiener ihre starke Serie gegen Innsbruck fortsetzen. Die Capitals gewannen die vergangenen neun direkten Duelle gegen die Tiroler und gaben dabei keinen einzigen Punkt ab. Mit einem weiteren Erfolg würde die Siegesserie zweistellig werden.

Capitals-Torjäger serviert Schnitzel mit Schläger i ?

Aus den ersten fünf Saisonspielen holten die Capitals sechs Punkte. Damit liegt die Mannschaft von Head-Coach Mike Stewart aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz.

Eine Statistik kann sich allerdings sehen lassen: Das Powerplay der Caps ist derzeit das beste der Liga. In acht der bisherigen 15 Überzahlsituationen scorten die Wiener. Das entspricht einer Erfolgsquote von starken 53,33 Prozent.

Besonders gut läuft es für Stürmer Shane Gersich: Der US-Amerikaner erzielte in fünf Spielen bereits fünf Treffer und hält bei sechs Scorerpunkten. Ebenfalls sechs Punkte hat Caps-Kapitän Linden Vey gesammelt.