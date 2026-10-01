i Michael Jordan IMAGO/ZUMA Wire Begehrtes Sammlerstück 12,26 Millionen Dollar! Jordan-Trikot bricht NBA-Rekord Ein Trikot von Michael Jordan sorgt bei einer Auktion für einen neuen Rekord. Das historische Bulls-Dress wurde für 12,26 Millionen Dollar verkauft. Von Sport Heute 01.10.2026, 17:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Stück NBA-Geschichte wechselt für eine unglaubliche Summe den Besitzer. Ein Trikot von Basketball-Legende Michael Jordan wurde für 12,26 Millionen Dollar (umgerechnet rund 10,8 Millionen Euro) versteigert.

Jordan trug das Dress mit seiner berühmten Nummer 23 im dritten Spiel der NBA-Finalserie 1998 gegen die Utah Jazz. Der Superstar erzielte damals 24 Punkte und führte die Chicago Bulls zu einem klaren 96:54-Erfolg.

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Laut ESPN wurde noch nie mehr Geld für ein NBA-Trikot bezahlt. Den bisherigen Rekord hielt ebenfalls ein Dress von Jordan: 2022 brachte sein Trikot aus dem ersten Finalspiel von 1998 bei einer Auktion 10,1 Millionen Dollar ein.

Versteigert wurde das neue Rekordstück über das von Musiker Pharrell Williams gegründete digitale Auktionshaus Joopiter. Für Jordan war die Saison 1997/98 die letzte im Trikot der Chicago Bulls.

Mit den Bulls gewann Jordan zwischen 1991 und 1998 insgesamt sechs NBA-Meisterschaften. Erinnerungsstücke aus seiner Karriere erzielen regelmäßig Millionenbeträge – neben Trikots wurden bereits Schuhe, ein Basketballkorb und sogar ein früherer Arbeitsvertrag des NBA-Superstars versteigert.