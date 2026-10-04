i Potapova beendet die Saison vorzeitig. IMAGO/Hasenkopf Körper streikt Potapova schockt nach Pleite mit Saison-Aus Schulterprobleme, Knieverletzung, jetzt ist Schluss: Anastasia Potapova beendet ihre Tennis-Saison vorzeitig. Von Sport Heute 04.10.2026, 19:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tennis-Ass Anastasia Potapova zieht die Reißleine. Die 25-jährige Österreicherin erklärte ihre Saison vorzeitig für beendet. Ihr Körper brauche dringend eine Pause.

"Leider sendet mir mein Körper in letzter Zeit immer häufiger Signale, dass es an der Zeit ist, aufzuhören", erklärte die Weltranglisten-25. auf Instagram. Sie wolle ihrem Körper die nötige Zeit zur Erholung geben und danach stärker zurückkehren.

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Bereits beim WTA-1000-Turnier in Peking hatte sich abgezeichnet, dass Potapova nicht matchfit ist. Im ÖTV-Duell mit Sinja Kraus musste sie in Runde zwei beim Stand von 1:4 wegen Schulterproblemen aufgeben.

Besonders bitter: Für Potapova war es das erste Match seit ihrer Knieverletzung am 7. September bei den US Open, wo sie im Achtelfinale an Mirra Andrejewa (Rus) scheiterte und sich im Finish am Knie verletzte.

Nun ist klar, dass sie 2026 kein Turnier mehr bestreiten wird.