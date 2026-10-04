i Die Colts bezwangen die Commanders mit 30:13. Reuters NHL-Hit in London Schreckmoment, aber Raimann feiert dritten Europa-Sieg Bernhard Raimann bleibt in Europa ungeschlagen! Der Wiener gewann mit den Indianapolis Colts in London – musste aber kurz um seinen Einsatz zittern. Von Sport Heute 04.10.2026, 19:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drittes Europa-Spiel, dritter Sieg! Bernhard Raimann setzte sich mit den Indianapolis Colts am Sonntag gegen die ersatzgeschwächten Washington Commanders mit 30:13 durch. 60.907 Fans verfolgten das NFL-Duell im Stadion der Tottenham Hotspur.

Für die Colts war es der zweite Sieg im vierten Saisonspiel und der zweite Erfolg hintereinander. Für Raimann gab es auf dem Weg dorthin allerdings mehrere Schreckmomente.

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Vor der Partie nahm sich der 29-Jährige noch Zeit für Autogramme und Selfies mit österreichischen Colts-Fans, die sein Trikot mit der Nummer 79 trugen. Auf dem Feld folgte dann ein bitterer Auftakt.

Schon nach 22 Sekunden wurde Raimann, der mit einem Verband am rechten Ellbogen auflief, von seinem Gegenspieler in Quarterback Daniel Jones geschoben und stieg dem Spielmacher auf den Fuß. Jones verlor den Ball, die Colts gerieten in Rückstand.

In der zweiten Hälfte kam der nächste Schreckmoment: Raimann humpelte wegen einer Knöchelverletzung vom Feld. Wenig später konnte der Wiener aber weiterspielen.

Die Offensive von Indianapolis fand zunächst nur langsam ins Spiel. Washington konnte daraus allerdings wenig Kapital schlagen und erzielte vor der Pause lediglich zwei Field Goals. Auf den Rängen waren die Fans der Commanders, die als Heimteam antraten, sowohl zahlenmäßig als auch bei der Lautstärke klar überlegen.

Dazu verloren die Commanders ihren Quarterback Marcus Mariota wegen einer Knieverletzung. Er hatte bereits Stamm-Spielmacher Jayden Daniels ersetzt. Mit Rookie Athan Kaliakmanis konnte Washington die dritte Saisonniederlage auch wegen zahlreicher Strafen nicht mehr verhindern.

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Zwei Touchdowns von Running Back Jonathan Taylor und ein Lauf von Jones in die Endzone brachten die Colts auf die Siegerstraße.

Damit bleibt Raimann auf europäischem Boden ungeschlagen. 2023 hatte er mit den Colts in Frankfurt die New England Patriots mit 10:6 besiegt. 2025 folgte in Berlin ein 31:25 nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons.